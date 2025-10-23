Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Unión Europea se suma a la ofensiva de EEUU para sancionar a Rusia y los precios del petróleo se disparan

El petróleo Brent superó los US$ 65 por barril, y su repunte de 7% en los últimos dos días es ahora el más pronunciado en más de dos años. EEUU dio el primer paso este miércoles, luego que se cancelara una posible cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Por: Bloomberg

Publicado: Jueves 23 de octubre de 2025 a las 09:16 hrs.

rusia sanciones Estados Unidos Unión Europea internacional economía internacional Política
<p>Unión Europea se suma a la ofensiva de EEUU para sancionar a Rusia y los precios del petróleo se disparan</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Piden la quiebra de operador de heladerías Savory y cadena Pollo Stop: dueño dice que cumplirá “con los compromisos asumidos”
2
Empresas

Copec y el Fisco llevan a la Corte Suprema disputa por emblemática expropiación en el barrio El Golf
3
Mercados

AFP fichan a head hunter C Group para la búsqueda de directores de cara a las juntas de accionistas 2026
4
DF LAB

MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
5
Economía y Política

A 11 años de su inicio, último juicio de Caso SQM cierra con todos los acusados absueltos y dura derrota de la Fiscalía
6
Empresas

Caso SQM: expertos legales desmenuzan las deficiencias de la actuación del Ministerio Público
7
Economía y Política

Pablo Longueira y ME-O denuncian haber sido objeto de una persecución política por el caso SQM
8
Mercados

Desde family offices hasta la gran minería: la ruta de los fundadores del CFA Society Chile a 10 años de su creación
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Salud Laboral & Personas Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete