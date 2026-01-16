Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional
Internacional

EEUU aprueba propuesta para la construcción de una nueva base naval en el puerto peruano de Callao por hasta US$ 1.500 millones

La iniciativa planteada se ubica a menos de 80 kilómetros del puerto de Chancay, controlado por una empresa china.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 16 de enero de 2026 a las 07:20 hrs.

Estados Unidos Perú puertos
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Gerente de Metro por término de contrato en Línea 7: “Estimamos una multa de US$ 8 millones, pero esa no es la única sanción”
2
Mercados

Paola Cúneo compra más de US$ 50 millones en acciones de Falabella y eleva a 9,2% su participación en el holding
3
Regiones

Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa tienen la mayor prima por ubicación e Iquique la más baja
4
Economía y Política

Prioridad de Kast y Quiroz para los primeros 90 días de Gobierno: Chile se prepara para unirse a la tendencia global de recortar el impuesto a las empresas
5
Empresas

Falabella adquiere participación minoritaria de su socio en Colombia por cerca de US$ 159 millones
6
Mercados

Banco Central reconoce error de un informante en dato del mercado de divisas: no hubo un fuerte desarme de la posición extranjera contra el peso chileno
7
Empresas

Quilicura aprueba congelar los permisos de construcción durante la actualización de su Plan Regulador
8
Empresas

SalfaCorp se adjudica construcción de proyecto energético de US$ 130 millones en República Dominicana
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete