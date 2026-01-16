EEUU aprueba propuesta para la construcción de una nueva base naval en el puerto peruano de Callao por hasta US$ 1.500 millones

La iniciativa planteada se ubica a menos de 80 kilómetros del puerto de Chancay, controlado por una empresa china.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó una posible venta militar extranjera para diseñar y construir infraestructura para la principal base naval de Perú, ubicada a menos de 80 kilómetros de un puerto controlado por una empresa china.

La venta propuesta, valorada en hasta US$1.500 millones, está sujeta a revisión del Congreso y podría requerir negociaciones prolongadas entre el gobierno peruano y los proveedores potenciales. El valor final del contrato podría ser inferior al monto máximo aprobado por el Departamento de Estado.

“Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante que es una fuerza para la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, señaló la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa de Estados Unidos en un comunicado.

Los planes para que Estados Unidos respalde la construcción de una nueva base naval en la ciudad peruana de Callao, cerca de Lima, se remontan al menos a finales de 2024. Callao es también la principal ciudad portuaria comercial de Perú, y la instalación naval está siendo reubicada para permitir que el puerto comercial amplíe sus operaciones.

Si el acuerdo avanza, hasta 20 funcionarios del gobierno de Estados Unidos o personal de contratistas podrían ser desplegados en Perú por un período de hasta 10 años para proporcionar gestión y supervisión de la construcción, según el anuncio.

Zona estratégica

Estados Unidos ha criticado previamente a Perú por permitir que la empresa estatal china COSCO Shipping construya y opere el puerto de Chancay, de US$1.300 millones, ubicado justo al norte de Callao, al señalar preocupaciones de que la instalación podría eventualmente ser utilizada para albergar buques militares chinos.

China es el mayor socio comercial de Perú, y el país sudamericano ha mantenido hasta ahora relaciones cooperativas tanto con Beijing como con Washington.

Estados Unidos también designó recientemente a Perú como aliado principal fuera de la OTAN y tomó juramento a un nuevo embajador en el país.