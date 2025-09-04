El diseñador ícono de moda italiano y empresario Giorgio Armani muere a los 91 años

El multimillonario que creó un imperio de la moda venerado en todo el mundo falleció este jueves en su domicilio. Ayudó a definir el eslogan "Hecho en Italia" como símbolo de calidad para los consumidores,

Giorgio Armani, el diseñador multimillonario que fundó una de las marcas de moda más veneradas del mundo y ayudó a definir el eslogan "Hecho en Italia" como símbolo de calidad para los consumidores, falleció este jueves a los 91 años de edad.



El ícono de la moda murió en su domicilio, según informó su empresa, que declaró: "Infatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, a las colecciones y a los numerosos proyectos actuales y futuros". Sólo se perdió los desfiles de junio por recuperarse de una enfermedad no revelada.



Exestudiante de medicina, Armani fundó su marca homónima en 1975 y creó un imperio minorista que pocos competidores podían igualar. Vendiendo de todo, desde su famosa chaqueta desestructurada hasta vaqueros, camisas, gafas de sol y zapatos, Giorgio Armani SpA, con sede en Milán, se convirtió en un fenómeno cultural.



Manteniendo un control estricto a lo largo del camino, Armani luchó durante décadas por mantener la independencia de su empresa en medio de las fusiones y adquisiciones que transformaron el sector del lujo. Los banqueros de inversión con sede en Milán elaboraron innumerables escenarios para la empresa a lo largo de los años y presentaron propuestas que nunca produjeron ningún acuerdo.







y ayudó a definir el eslogan "Hecho en Italia" como símbolo de calidad para los consumidores,El ícono de la moda murió en su domicilio, según informó su empresa, que declaró: "". Sólo se perdió los desfiles de junio por recuperarse de una enfermedad no revelada.Exestudiante de medicina,y creó un imperio minorista que pocos competidores podían igualar. Vendiendo de todo, desde su famosa chaqueta desestructurada hasta vaqueros, camisas, gafas de sol y zapatos, Giorgio Armani SpA, con sede en Milán, se convirtió en un fenómeno cultural.Manteniendo un control estricto a lo largo del camino,. Los banqueros de inversión con sede en Milán elaboraron innumerables escenarios para la empresa a lo largo de los años y presentaron propuestas que nunca produjeron ningún acuerdo.

"Estilo magnífico"





Armani apareció en la portada de la revista Time en 1982 —"El estilo magnífico de Giorgio" fue el titular— y celebridades como Julia Roberts, Nicole Kidman y Beyoncé Knowles desfilaron por la alfombra roja con ropa de Armani en los Premios de la Academia.



"Creo que mi ropa puede dar a las personas una mejor imagen de sí mismas, que puede aumentar su confianza y felicidad", declaró Armani a CNN en 2006.



A través de marcas como Armani Exchange y Emporio Armani, la compañía registró ingresos de 2.300 millones de euros (US$ 2.700 millones) en 2024.



El patrimonio neto personal de Armani rondaba los US$ 9.500 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que lo convertía en una de las personas más ricas de Italia.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}



Al fundar la compañía con su socio Sergio Galeotti —quien falleció en 1985 a los 40 años tras luchar contra la leucemia—, Armani ayudó a popularizar los trajes masculinos más holgados, en lugar de la sastrería cuadrada y abotonada. Ese look también atrajo a las fans femeninas, muchas de las cuales se dedicaban a carreras profesionales en la década de 1980.



Adquirió una imagen global cuando el actor Richard Gere interpretó a un personaje que vestía elegantes trajes de Armani mientras seducía mujeres en American Gigolo (1980). El gurú de la moda cultivó una relación con Hollywood, diseñando ropa para más de 100 películas, entre ellas Los Intocables (1987), Ocean's 13 (2007) y Batman: El Caballero de la Noche (2008). Al fundar la compañía con su socio Sergio Galeotti —quien falleció en 1985 a los 40 años tras luchar contra la leucemia—, Armani ayudó a popularizar los trajes masculinos más holgados, en lugar de la sastrería cuadrada y abotonada. Ese look también atrajo a las fans femeninas, muchas de las cuales se dedicaban a carreras profesionales en la década de 1980.. El gurú de la moda cultivó una relación con Hollywood, diseñando ropa para más de 100 películas, entre ellas Los Intocables (1987), Ocean's 13 (2007) y Batman: El Caballero de la Noche (2008).

Me enamoré de la belleza idealizada de las estrellas de Hollywood”, declaró Armani en una entrevista de 2009 con Harper’s Bazaar.



Armani seguía participando activamente en el negocio a finales de sus 80 años y seguía siendo su único accionista independiente. En 2016, a los 82 años, creó una fundación en su nombre para “salvaguardar la gobernanza de los activos del Grupo Armani”, un indicio de cómo podría gestionarse la empresa tras su fallecimiento.



Cerca de cumplir 90 años en 2024, Armani reconoció que valoraba la “independencia de los grandes grupos”, pero no descartaba que su firma algún día se fusionara con un rival más grande o cotizara en bolsa. Dijo que esperaba dejar su empresa en manos de un grupo de confidentes cercanos. Aunque no tenía hijos, varios familiares forman parte del consejo de administración de la empresa, y durante mucho tiempo sugirió que una familia extensa de asesores dirigiría el grupo en el futuro.







”, declaró Armani en una entrevista de 2009 con Harper’s Bazaar.Armani seguía participando activamente en el negocio a finales de sus 80 años y seguía siendo su único accionista independiente. En 2016, a los 82 años, creó una fundación en su nombre para “salvaguardar la gobernanza de los activos del Grupo Armani”, un indicio de cómo podría gestionarse la empresa tras su fallecimiento.Cerca de cumplir 90 años en 2024,. Dijo que esperaba dejar su empresa en manos de un grupo de confidentes cercanos. Aunque no tenía hijos, varios familiares forman parte del consejo de administración de la empresa, y durante mucho tiempo sugirió que una familia extensa de asesores dirigiría el grupo en el futuro.

La influencia de su madre





Armani nació en una familia humilde el 11 de julio de 1934 en Piacenza, al norte de Italia. Sus padres fueron Maria Raimondi y Ugo Armani. Tenía un hermano, Sergio, y una hermana, Rosanna.



"Mi madre fue la principal razón por la que desarrollé mi interés por la moda", declaró en una entrevista de 2006 con la diseñadora británica Stella McCartney en The Independent. "Siempre se aseguraba de que mi hermano, mi hermana y yo estuviéramos impecablemente vestidos".



Tras empezar la carrera de medicina y alistarse en el ejército, Armani se convirtió en vendedor en los grandes almacenes La Rinascente de Milán.



Posteriormente, consiguió un trabajo como diseñador con Nino Cerruti antes de trabajar como freelance para varias empresas.

El 24 de julio de 1975, él y Galeotti presentaron una línea de prêt-à-porter para hombre y mujer. Su capital inicial fue de tan solo unos US$ 10.000, según Harper's Bazaar. Nueva tienda insignia de Giorgio Armani en Tokio en 2007.



A lo largo de los años, Armani amplió su oferta de forma constante para aprovechar sus credenciales de alta costura, añadiendo la línea de vaqueros Emporio Armani, de menor precio, bolsos, relojes, gafas y perfumes, uno de los cuales, Acqua di Gio, se convirtió en una de las fragancias masculinas más populares, comercializada por el grupo de cosméticos L'Oréal SA. Armani también incursionó en la ropa deportiva, en particular diseñando chaquetas para la selección italiana de fútbol que ganó la Eurocopa de 2021.





Hoteles de marca



Incluso se aventuró más allá de la ropa y los accesorios, vendiendo muebles para el hogar y abriendo un hotel de la marca Armani en el rascacielos más alto del mundo, en Dubái, y otro en Milán.



Recibió un premio a la trayectoria del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos, el Premio Leonardo del presidente italiano Giorgio Napolitano en 2006 y la Legión de Honor del presidente francés Nicolas Sarkozy en 2008. Fue homenajeado en una exposición en el año 2000 en el Museo Guggenheim de Nueva York. En 2019, el Consejo Británico de Moda le otorgó un premio a la trayectoria destacada.



Armani lamentó en una entrevista con Harper's Bazaar no tener a nadie en su vida con quien compartir su éxito y que se había perdido la diversión debido a sus compromisos laborales. Aunque a menudo se le veía en su bar Nobu de Milán a altas horas de la noche, dijo que tenía muy pocos amigos.



"Pero habiendo llegado donde estoy ahora, no puedo permitirme dudar", dijo. “Lo que hago ahora es lo que quería hacer hace 20 años, así que esto automáticamente me da cierta serenidad con las decisiones que he tomado”.