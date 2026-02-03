Click acá para ir directamente al contenido
España planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

El gobierno de Pedro Sánchez se ha quejado en repetidas ocasiones de la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación en las redes sociales, y alega que tienen efectos negativos en los jóvenes.

Por: Reuters

Publicado: Martes 3 de febrero de 2026 a las 10:11 hrs.

<p>El presidente del Gobierno español. Pedro Sánchez. (Foto: Reuters)</p>

El presidente del Gobierno español. Pedro Sánchez. (Foto: Reuters)

