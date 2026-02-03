El gobierno de Pedro Sánchez se ha quejado en repetidas ocasiones de la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación en las redes sociales, y alega que tienen efectos negativos en los jóvenes.

España planea prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas de verificación de edad, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de varias medidas para garantizar un entorno digital seguro.

El Gobierno de coalición de izquierdas de Sánchez se ha quejado en repetidas ocasiones de la proliferación de discursos de odio, contenidos pornográficos y desinformación en las redes sociales, y alega que tienen efectos negativos en los jóvenes.

"Nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos (...). Ya no vamos a aceptarlo", dijo Sánchez en su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái, en la que pidió a otros países europeos que implementen medidas similares. "Los protegeremos del salvaje oeste digital", añadió.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, una decisión que están siguiendo de cerca otros países que están considerando medidas similares basadas en la edad, entre ellos Reino Unido y Francia.

Sánchez dijo que España se había unido a otros cinco países europeos a los que denominó "Coalición de los Digitalmente Dispuestos" para coordinar y aplicar una regulación transfronteriza.

La coalición celebrará su primera reunión en los próximos días, según dijo. Sánchez no reveló qué países forman parte del grupo, y su oficina no respondió inmediatamente a una solicitud de aclaración.

"Sabemos que esta es una batalla que trasciende con creces las fronteras de cualquier país", añadió.

España también presentará la próxima semana un proyecto de ley para responsabilizar a los ejecutivos de las redes sociales del contenido ilegal y de incitación al odio, así como para tipificar como delito la manipulación algorítmica y la amplificación de contenidos ilegales, dijo Sánchez.

Entre las medidas que propuso se encuentra un sistema para rastrear el discurso de odio en internet, mientras que las plataformas estarían obligadas a introducir sistemas de verificación de la edad que "no fueran solo casillas de verificación", dijo.

Su Gobierno comenzará el proceso de aprobación de la legislación a partir de la próxima semana, según dijo.

Añadió que la fiscalía estudiará formas de investigar posibles infracciones legales por parte de Grok, propiedad de Elon Musk, TikTok e Instagram, de Meta.