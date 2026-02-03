Disney anuncia que el director de parques, Josh D'Amaro, sucederá a Bob Iger como CEO

La medida pone fin a la batalla interna sobre quién reemplazará al veterano jefe.

Disney nombró Josh D’Amaro, como su próximo director ejecutivo (CEO), poniendo fin a una disputa interna sobre quién sucedería al histórico jefe Bob Iger.

D’Amaro, quien encabeza el negocio de parques temáticos de Disney y lleva 28 años en la compañía, se impuso al otro principal candidato, la copresidenta de Disney Entertainment, Dana Walden, en la contienda por reemplazar a Iger.

El jefe de parques temáticos había estado supervisando la expansión de la flota de cruceros, así como la construcción de un nuevo parque temático en Abu Dabi.

“(D’Amaro) tiene una apreciación instintiva de la marca Disney, y un profundo entendimiento de lo que conecta con nuestras audiencias, junto con el rigor y la atención al detalle necesarios para sacar adelante algunos de nuestros proyectos más ambiciosos”, dijo Iger en una declaración del martes.

Walden ha sido nombrada presidenta y directora creativa de Disney.



