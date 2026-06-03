Drones de Ucrania cruzan 1.100 kilómetros, atacan instalaciones en San Petersburgo y el humo cubre el cielo sobre el "Davos" de Putin
La creciente capacidad de Kiev para evadir las defensas antiaéreas rusas y atacar objetivos en territorio enemigo supone una gran vergüenza para el Kremlin, ya que la invasión de Putin, que lleva cinco años, comienza a flaquear.
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Drones ucranianos incendiaron una terminal petrolera en San Petersburgo el miércoles por la mañana, provocando densas columnas de humo negro que se elevaban hacia el cielo mientras el foro económico insignia del presidente Vladimir Putin comenzaba cerca de allí.
El Estado Mayor de Ucrania informó que los drones de largo alcance alcanzaron la terminal petrolera de San Petersburgo, una planta militar-industrial en la región de Tambov y un aeródromo en Crimea. Los ataques se producen después de que Rusia intensificara sus mortíferos ataques contra ciudades ucranianas en los últimos días.
"La distancia desde la frontera estatal de Ucrania hasta esta instalación de la industria petrolera rusa, que sirve a la guerra, es de aproximadamente 1.100 kilómetros. También fueron atacados objetivos puramente militares en la base de Kronstadt", escribió el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en X.
El ataque fue el mayor en la región, uno de los principales centros de exportación de energía de Rusia que alimentan la maquinaria bélica de Putin, desde una serie de ataques en marzo que costaron al menos US$ 970 millones en pérdidas de ingresos.
El comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Brovdi, declaró que sus fuerzas habían atacado 20 terminales petroleras rusas en los últimos 33 días. Una corbeta de la Flota Báltica rusa, atracada en el puerto de Kronstadt, también fue alcanzada el miércoles por drones ucranianos, añadió Brovdi.
Alexander Beglov, gobernador de San Petersburgo, afirmó que los drones habían impactado objetivos de infraestructura en tres zonas de la ciudad, hiriendo a varias personas.
Alexander Drozdenko, gobernador de la región vecina de Leningrado, indicó que las defensas aéreas habían derribado 59 drones. Cuatro edificios de apartamentos resultaron dañados por la caída de escombros, agregó.
El "Davos" de Putin
Antes de los ataques, Beglov había declarado que la ciudad había "considerado plenamente los nuevos desafíos" preparándose para repeler los ataques con drones y garantizando la implementación de medidas adicionales de seguridad contra incendios. Beglov también destacó la participación de San Petersburgo en la conferencia, cuyo objetivo es presentar a la región como uno de los centros de producción de drones de ataque rusos utilizados en la guerra.
La creciente capacidad de Ucrania para evadir las defensas antiaéreas rusas y atacar objetivos en territorio enemigo supone una gran vergüenza para el Kremlin, ya que la invasión de Putin, que lleva cinco años, comienza a flaquear.
El avance ruso en el frente se ha ralentizado considerablemente, mientras sus fuerzas sufren enormes bajas.
El Kremlin también se enfrenta a dificultades para gestionar las consecuencias económicas del gasto militar ruso, con un déficit de al menos 2 billones de rublos (US$ 28.000 millones) en gastos militares no financiados este año.
La conferencia, a menudo denominada el "Davos de Putin", tiene como objetivo demostrar la resistencia de Rusia ante la guerra, así como los intentos occidentales por aislarla.
Sin embargo, los ataques a la terminal petrolera de San Petersburgo provocaron al menos cuatro columnas de humo que se elevaron sobre el recinto principal de la conferencia, al sur de la ciudad, mientras los asistentes llegaban el primer día, según muestran videos publicados en redes sociales.
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