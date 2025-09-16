El presidente de Nestlé dimitirá semanas después del despido del director ejecutivo
La salida anticipada de Paul Bulcke, tras el despido de Laurent Freixe por un conflicto de interés, abre paso a Pablo Isla como nuevo presidente de Nestlé.
El presidente de Nestlé, Paul Bulcke, renunció semanas después de despedir al director ejecutivo Laurent Freixe por no revelar una relación sentimental con una subordinada.
Bulcke, que tenía previsto dejar el directorio en abril del próximo año, será reemplazado el 1 de octubre por Pablo Isla, director independiente principal de Nestlé y ya designado como presidente.
Veterano de 46 años en la compañía, Bulcke había estado bajo escrutinio en las últimas semanas por su manejo de una investigación sobre rumores del vínculo de Freixe con una colega.
Tras una investigación externa que reveló conflictos de interés, Freixe fue despedido sin indemnización y reemplazado de inmediato por Philipp Navratil, exjefe del negocio de Nespresso de la compañía.
“Este es el momento adecuado para dar un paso al costado y acelerar la transición planificada, permitiendo que Pablo y Philipp avancen en la estrategia de Nestlé y guíen a la empresa con una nueva perspectiva”, dijo Bulcke.
Accionistas dijeron a Financial Times la semana pasada que el escándalo había agravado sus preocupaciones sobre la gobernanza de Nestlé y los llevó a cuestionar la toma de decisiones de Bulcke.
Algunos pidieron que Bulcke renunciara de inmediato en lugar de esperar hasta abril para que Isla asumiera la presidencia.
Freixe es el segundo director ejecutivo en salir de Nestlé en poco más de un año. Mark Schneider fue despedido en agosto pasado tras una serie de escándalos y un período de bajo desempeño.
Francés con cuatro décadas de experiencia en la empresa, Freixe había sido nombrado para recuperar la confianza de los inversionistas y revertir los resultados. Sin embargo, el crecimiento de las ventas siguió siendo débil y la acción continuó cayendo.
Isla, que integra el directorio de Nestlé desde 2018 y anteriormente fue CEO y presidente del grupo español de moda rápida Inditex, ya estaba desempeñando un rol activo en la toma de decisiones, según personas cercanas a la compañía.
“La sabiduría y compromiso de Paul han dado forma a la empresa y sentado las bases para nuestro próximo capítulo”, dijo Isla, agregando que Bulcke había sido nombrado presidente honorario “en reconocimiento a su prolongado y dedicado servicio”.
