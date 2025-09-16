Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

El presidente de Nestlé dimitirá semanas después del despido del director ejecutivo

La salida anticipada de Paul Bulcke, tras el despido de Laurent Freixe por un conflicto de interés, abre paso a Pablo Isla como nuevo presidente de Nestlé.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 15:48 hrs.

Nestlé
<p>El presidente de Nestlé dimitirá semanas después del despido del director ejecutivo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Macías: “Las AFP tienen un conflicto de interés, no es que estén preocupadas solo de la rentabilidad, les interesa mantener sus targets”
2
Mercados

Fondos de inversión de Sartor AGF acumulan caídas en patrimonio neto por $ 210 mil millones
3
Mercados

Dólar cae bajo los $ 950 y cierra en mínimos de dos meses por optimismo general ante reunión de la Fed
4
Economía y Política

Nicolás Grau, ministro de Hacienda: “El crecimiento del gasto en el Presupuesto 2026 será menor al de otros años”
5
Mercados

Revolut advierte a bancos y fintechs locales: “La competencia será brutal”
6
Mercados

Latam, Santander y Andina B: las acciones favoritas del mercado en Fiestas Patrias
7
Empresas

Corte Suprema zanjará las reclamaciones que buscan frenar las obras del proyecto Las Salinas de Copec en Viña del Mar
8
Empresas

Anglo American y Codelco firman acuerdo definitivo para desarrollar plan minero conjunto en Andina - Los Bronces
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete