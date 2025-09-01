Nestlé destituye a su CEO por ocultar una relación sentimental con una empleada y nombra a Philipp Navratil como sucesor

El grupo suizo removió a Laurent Freixe tras una investigación interna que confirmó un vínculo romántico con una subordinada. El cambio refuerza la inestabilidad en la cúpula, mientras Navratil, exlíder de Nespresso y la marca Nescafé, asume el mando.

Nestlé destituyó a su director ejecutivo, Laurent Freixe, tras apenas un año en el cargo por una relación romántica no revelada y nombró a Philipp Navratil como su reemplazo, en un cambio más de liderazgo en la mayor compañía de alimentos del mundo.

Una investigación reveló que Freixe mantenía una relación no declarada con una subordinada directa, según un comunicado del grupo suizo publicado este lunes. La indagatoria fue supervisada por el presidente Paul Bulcke y el director independiente principal Pablo Isla, con apoyo de asesores externos independientes.

“Esta fue una decisión necesaria”, dijo Bulcke, de acuerdo con el comunicado. "Los valores y la gobernanza de Nestlé son fundamentos sólidos de nuestra compañía. Agradezco a Laurent por sus años de servicio".

El cambio abrupto se suma a la turbulencia en la cúpula de Nestlé. Freixe había asumido tras la sorpresiva destitución de Mark Schneider, quien fue removido por el débil desempeño durante sus casi ocho años de gestión.

La estrategia de Freixe buscaba reactivar el crecimiento y conquistar a los consumidores aumentando el gasto en publicidad y apostando a menos iniciativas de productos, pero de mayor envergadura.

También puso en marcha una revisión estratégica de las marcas de vitaminas con bajo desempeño y escindió el negocio de aguas de Nestlé en una unidad independiente.

Navratil, un veterano con más de 20 años en la empresa, se incorporó a la junta ejecutiva a comienzos de este año y se desempeñaba como CEO de Nespresso.

Anteriormente fue vicepresidente sénior y jefe de la Unidad Estratégica de Negocio de Café, donde estuvo a cargo de la estrategia global de la marca Nescafé y de la asociación de licencias con Starbucks.

“Adopto plenamente la dirección estratégica de la compañía, así como el plan de acción establecido para impulsar el desempeño de Nestlé”, afirmó Navratil, según el comunicado emitido el lunes.