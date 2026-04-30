El repunte tecnológico impulsa a las acciones estadounidenses a su mejor mes desde 2020

Los sólidos resultados financieros y los planes de inversión en IA ayudan a los inversionistas a superar las consecuencias del conflicto en Medio Oriente.

Las acciones estadounidenses se encaminan a su mejor mes desde la pandemia del coronavirus, ya que los sólidos resultados y los planes para un mayor gasto en inteligencia artificial convencen a los inversionistas de dejar de lado las preocupaciones sobre las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 ha subido casi un 10% en abril, su mayor incremento mensual desde el avance de la vacuna contra la Covid-19 en noviembre de 2020, a medida que el mercado se recupera de la caída provocada por el alza vertiginosa de los precios de la energía en las primeras semanas del conflicto de Medio Oriente.

Las acciones tecnológicas han impulsado la recuperación, haciendo que el índice Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, subiera más del 14% en abril, su mejor mes desde abril de 2020.

Los inversionistas han vuelto a apostar masivamente por las acciones tecnológicas estadounidenses, después de que los analistas revisaran al alza sus previsiones de beneficios hasta nuevos máximos, confiando en el auge del gasto en infraestructuras de IA por parte de un puñado de empresas de Silicon Valley para impulsar el crecimiento económico.

El auge de las grandes tecnológicas y la millonaria inversión en IA

Alphabet subió cerca de un 7% este jueves, acumulando ganancias en lo que va del mes de alrededor del 30%, gracias al crecimiento más rápido de la nube que sus rivales. El fabricante de chips Intel se ha disparado un 120% este mes, la mayor subida del S&P 500, impulsado por unos resultados sólidos, mientras que los gigantes de la memoria Sandisk y Seagate Technology Holdings, así como el fabricante de chips ON Semiconductor, también han experimentado fuertes alzas.

El enorme repunte de las acciones de semiconductores en abril, en particular, fue "absolutamente absurdo", dijo Mike O'Rourke de Jones Trading. "Los inversionistas en renta variable siguen impasibles ante el estancamiento en el estrecho de Ormuz", añadió.

La recuperación se ha producido a pesar del fuerte aumento de los precios del petróleo, con el crudo Brent superando los US$ 125 por barril este jueves, lo que ha elevado el precio de la gasolina a unos US$ 4 por galón en las gasolineras de todo Estados Unidos.

Esto ocurre a pesar de la inestabilidad de algunas megacapitalizaciones tecnológicas. Meta cayó cerca de un 9% este jueves tras reportar una disminución en el número de usuarios y un nuevo aumento en el gasto de capital, lo que redujo sus ganancias mensuales a aproximadamente un 7%. Microsoft cayó un 5% este jueves, aunque el Nasdaq registró una ligera subida este día.

Los resultados del primer trimestre de las cuatro grandes empresas tecnológicas a gran escala confirmaron esta semana los sólidos planes de inversión del sector. Se prevé que Amazon, Meta, Microsoft y Alphabet inviertan conjuntamente la cifra récord de US$ 725.000 millones en infraestructura de IA este año, lo que supone un aumento del 77 % con respecto al gasto récord del año pasado.

“Todos los informes de las grandes empresas tecnológicas confirman que la demanda de IA, de capacidad de procesamiento y de chips sigue siendo excepcionalmente fuerte”, afirmó Marija Veitmane, directora de estrategia de renta variable de State Street.

Veitmane afirmó que los datos de custodia del banco muestran que los inversionistas institucionales han aumentado sus tendencias de acciones estadounidenses, particularmente en los sectores tecnológico y energético, desde el comienzo del conflicto.

“En todas las demás regiones se ha producido una fuga de capitales”, afirmó. Los datos de Bloomberg también muestran que los inversionistas inyectaron US$ 125.000 millones en fondos cotizados en bolsa de renta variable estadounidenses en abril, mientras que los fondos europeos y asiáticos sufrieron salidas netas de capital.

“Ahora es el momento de encontrar sectores que puedan soportar mejor que otros la presión sobre los márgenes; ese sector es el tecnológico”, dijo Veitmane. “¿Cuál es la alternativa?”

Este mes, Citi elevó su recomendación sobre las acciones estadounidenses a "sobreponderar" en relación con otras regiones, y la directora de estrategia global de renta variable, Beata Manthey, afirmó que "el sector tecnológico está soportando el peso" del mercado en general.

Según Charlie McElligott, analista de Nomura, la recuperación está "poniendo fin oficialmente a la breve dispersión de las grandes empresas tecnológicas de IA hacia todo lo demás" que comenzó a finales del año pasado y se extendió hasta febrero.

"El sector tecnológico vuelve a tener el control total de la rentabilidad de los índices", añadió.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El contraste macroeconómico

Al mismo tiempo, los datos económicos publicados esta semana sugieren que la economía estadounidense está empezando a sentir los efectos de la guerra en Irán, incluso mientras las acciones tecnológicas se distancian del resto del sector.

La mayor economía del mundo creció a un ritmo anualizado del 2% en los primeros tres meses del año, por debajo del 2,2% previsto por los economistas consultados por Bloomberg. La inflación general, que la Reserva Federal sigue de cerca, subió al 3,5% en marzo, su nivel más alto en casi tres años.

Los inversionistas han reducido drásticamente sus apuestas a que la Reserva Federal recorte los tipos de interés este año, ya que el aumento vertiginoso de los precios del petróleo y el gas amenaza con provocar un repunte de la inflación.

“El mercado, en general, no le ha dado mucha importancia”, dijo Dan O'Keefe, gestor de cartera de Artisan Partners. “Cuando las cosas se ponen volátiles y aterradoras, la gente recurre a aquello en lo que confía”.

O'Keefe señaló que, si bien la revisión de los tipos de interés perjudicará a algunos sectores del mercado bursátil, "estas empresas (tecnológicas) no se ven realmente afectadas por los tipos de interés".