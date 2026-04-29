Elon Musk admite que fue “un tonto” al financiar el lanzamiento de OpenAI

Dijo que Sam Altman buscaba el prestigio de una organización sin fines de lucro mientras se enriquecía.

Oakland

Elon Musk declaró ante un jurado este miércoles que fue “un tonto” al proporcionar el financiamiento inicial a OpenAI, alegando que creía que la empresa creadora de ChatGPT, valorada en US$ 850 mil millones, seguiría siendo una organización sin fines de lucro.

El multimillonario testificó ante un tribunal federal en Oakland, California, como primer testigo en su demanda contra Sam Altman, OpenAI y su principal accionista, Microsoft.

“Fui un ingenuo al proporcionarles financiamiento gratuito para crear una startup”, afirmó Musk. “Les di US$ 38 millones, prácticamente gratis, que utilizaron para crear una empresa con fines de lucro”.

Musk presentó la demanda alegando que fue engañado mediante una táctica fraudulenta: OpenAI se creó como una organización sin fines de lucro con su apoyo y posteriormente se convirtió en una empresa con fines de lucro, que desde entonces se ha convertido en una de las startups más valiosas del mundo.

Este miércoles, sus abogados mostraron al jurado correos electrónicos intercambiados entre Musk, el director ejecutivo de OpenAI, Altman, y el presidente, Greg Brockman, ambos presentes en la sala.

Los mensajes de 2017 incluían conversaciones iniciales sobre la creación de una empresa con fines de lucro y una propuesta de reparto de la propiedad según la cual Musk habría poseído algo más de la mitad de la compañía.

Tras la oposición de los empleados de OpenAI, Musk dio por terminada la conversación. “Chicos, ya he tenido suficiente… O emprenden algo por su cuenta o continúan con OpenAI como una organización sin fineso de lucro”, escribió en septiembre de 2017, añadiendo que no se trataba de un “ultimátum” y que la estructura propuesta estaba “descartada”.

Altman respondió: “¡Sigo entusiasmado con la estructura sin fines de lucro!”.

Musk declaró en su testimonio que se refería a que los fundadores de OpenAI no podían “tenerlo todo”. No podían beneficiarse del “efecto positivo de ser una organización benéfica sin fines de lucro y enriquecerse, añadió.

Tras la dimisión de Musk del directorio en 2018, OpenAI recibió una inversión de US$ 1.000 millones de Microsoft en 2019, con un acuerdo de beneficios limitados.