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Elon Musk admite que fue “un tonto” al financiar el lanzamiento de OpenAI

Dijo que Sam Altman buscaba el prestigio de una organización sin fines de lucro mientras se enriquecía.

Por: Cristina Criddle

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

OpenAI Musk financiar
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

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