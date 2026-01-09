Exportaciones chinas de autos se dispararán ante desaceleración de las ventas nacionales
Los envíos aumentarán hasta un 25%, alcanzando un récord de más de 7 millones este año, según expertos.
Noticias destacadas
Shangái/Hong Kong
Las exportaciones de automóviles de China subirán hasta un 25%, alcanzando un récord de más de 7 millones este año, según estimaciones de analistas y asociaciones del sector, a medida que los fabricantes de automóviles intentan compensar la caída de las ventas nacionales de automóviles de gasolina y la desaceleración del crecimiento de los vehículos eléctricos.
Fabricantes de autos chinos y extranjeros, como Volkswagen y Hyundai, están reorientando sus fábricas hacia mercados de exportación más lucrativos, en un cambio estratégico que presiona a los fabricantes fuera de China.
Se espera que las exportaciones de motores de combustión interna (MCI) de China aumenten un 4%, hasta los 3,4 millones, este año, mientras que los envíos de vehículos eléctricos se dispararán más de 50%, hasta los 3,7 millones, según analistas del sector automotor chino de UBS. Los analistas pronostican que las exportaciones chinas aumentarán a 9,4 millones para 2030, el doble de la cantidad enviada en 2024.
Los mercados extranjeros se han convertido en la válvula de escape para el excedente de producción de autos en China, afirmó Chris Liu, analista de la consultora Omdia con sede en Shangái. “A medida que la demanda interna se enfría, las exportaciones se están utilizando para absorber el exceso de capacidad de fabricación de motores de combustión interna, en lugar de cerrar plantas”, dijo Liu.
50% crecerían los envíos de autos eléctricos en 2026.
La Asociación de Automóviles de Pasajeros de China, un grupo industrial con sede en Beijing, ha pronosticado que las exportaciones de autos aumentarán un 20% este año, impulsadas por las ventas de vehículos eléctricos de BYD, rival de Tesla. “El mercado automotor enfrenta una enorme presión de crecimiento en 2026”, declaró Cui Dongshu, secretario general de la CPCA, en diciembre.
México, Medio Oriente, Rusia y partes de Europa se encuentran entre los principales mercados de exportación, según datos chinos.
Aumento de aranceles
Los fabricantes de autos chinos están estableciendo rápidamente fábricas y redes de ventas en todo el mundo para eludir el aumento de aranceles, excepto en Estados Unidos, donde están limitadas por gravámenes y controles de seguridad.
Las ventas al exterior, que incluyen exportaciones y autos fabricados por empresas chinas en mercados fuera de China, representan alrededor del 20% de los ingresos de la industria china y cerca de la mitad de sus ganancias, según UBS.
Siete de los mayores grupos automotrices -BYD, Great Wall Motor, Chery, SAIC, Changan, GAC y Geely- tienen 31 fábricas en el extranjero.
Según analistas de UBS, BYD, con sede en Shenzhen, fue la empresa más agresiva, con planes de duplicar el número de sus tiendas europeas, de aproximadamente 1.000 a 2 mil, para fines de 2026.
El panorama interno en China sigue siendo difícil, ya que Beijing está reduciendo las exenciones fiscales y los subsidios para los autos eléctricos.
Esto ejercerá presión financiera sobre un mercado de vehículos eléctricos saturado, donde más de 100 empresas se enfrentan a márgenes muy estrechos y a una ofensiva regulatoria contra prácticas de descuento insostenibles. Los analistas de Goldman Sachs afirmaron que las ganancias de este año se verán aún más reducidas debido a la agresiva competencia de los vehículos eléctricos, con el lanzamiento de 119 nuevos modelos -uno cada tres días- y la desaceleración del crecimiento del volumen.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete