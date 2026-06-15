Fox acuerda la compra de la plataforma de streaming Roku en US$ 22.000 millones
La empresa resultante se convertirá en la tercera más grande de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.
Noticias destacadas
Fox Corporation acordó adquirir Roku por US$ 22.000 millones en una agresiva apuesta por el futuro del streaming, junto con los deportes en directo y las noticias, en un sector de los medios de comunicación estadounidenses en rápida consolidación.
La compañía, controlada por la multimillonaria familia Murdoch, anunció el lunes que comprará la plataforma de streaming Roku por US$ 160 por acción, mediante una combinación de efectivo y acciones de Fox.
La compañía resultante de la fusión se convertirá en la tercera más grande de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.
Fox declaró que el acuerdo combinará su contenido deportivo, informativo y de entretenimiento con la plataforma de televisión conectada de Roku, que incluye sus propios dispositivos de streaming y televisores de marca, así como un creciente negocio de publicidad digital. Fox también es propietaria de Tubi, su propio servicio de streaming con publicidad.
Fox afirmó que continuará operando Roku como una plataforma abierta, que ofrece acceso a miles de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube.
Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corporation, declaró que «este es un momento decisivo» para la compañía y «una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década».
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sartor pide su reorganización judicial para “retomar la estabilidad financiera” y Bci Corredores de Bolsa acusa ocultamiento de proceso de liquidación forzosa
La entidad dijo tener “plena certeza” que, con una serie de medidas adoptadas, podrá continuar desarrollando su negocio “con el fin de generar una recuperación importante para sus acreedores”.
Dirección de Obras de Viña del Mar acoge “parcialmente” reclamación de inmobiliaria y revive proyecto Alto Santorini en Reñaca
La empresa alegó que la caducidad del permiso de construcción no procedía ya que las obras no se encuentran detenidas por abandono, sino por sentencias judiciales, lo que fue admitido por la unidad técnica municipal.
BRANDED CONTENT
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete