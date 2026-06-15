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Fox acuerda la compra de la plataforma de streaming Roku en US$ 22.000 millones

La empresa resultante se convertirá en la tercera más grande de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 15 de junio de 2026 a las 08:05 hrs.

Fox streaming adquisiciones y fusiones Entretenimiento Medios de comunicación
<p>Fox afirmó que continuará operando Roku como una plataforma abierta, que ofrece acceso a miles de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. (Foto: Bloomberg)</p>

Fox afirmó que continuará operando Roku como una plataforma abierta, que ofrece acceso a miles de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. (Foto: Bloomberg)

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