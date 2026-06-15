Fox acuerda la compra de la plataforma de streaming Roku en US$ 22.000 millones

Fox afirmó que continuará operando Roku como una plataforma abierta, que ofrece acceso a miles de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube. (Foto: Bloomberg)

La empresa resultante se convertirá en la tercera más grande de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.

Fox Corporation acordó adquirir Roku por US$ 22.000 millones en una agresiva apuesta por el futuro del streaming, junto con los deportes en directo y las noticias, en un sector de los medios de comunicación estadounidenses en rápida consolidación.

La compañía, controlada por la multimillonaria familia Murdoch, anunció el lunes que comprará la plataforma de streaming Roku por US$ 160 por acción, mediante una combinación de efectivo y acciones de Fox.

La compañía resultante de la fusión se convertirá en la tercera más grande de la televisión estadounidense por cuota de audiencia.

Fox declaró que el acuerdo combinará su contenido deportivo, informativo y de entretenimiento con la plataforma de televisión conectada de Roku, que incluye sus propios dispositivos de streaming y televisores de marca, así como un creciente negocio de publicidad digital. Fox también es propietaria de Tubi, su propio servicio de streaming con publicidad.

Fox afirmó que continuará operando Roku como una plataforma abierta, que ofrece acceso a miles de aplicaciones como Netflix, Amazon Prime Video y YouTube.

Lachlan Murdoch, director ejecutivo de Fox Corporation, declaró que «este es un momento decisivo» para la compañía y «una extensión natural de la estrategia deliberada y enfocada que hemos estado implementando durante casi una década».