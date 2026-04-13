Goldman Sachs registra su mejor trimestre en 5 años, pese a la decepción con los traders de bonos

La división de renta variable impulsó las ganancias del banco, mientras que los negocios de renta fija, divisas y materias primas se quedaron muy por debajo de lo esperado.

Goldman Sachs registró sus mayores resultados trimestrales en cinco años, gracias al desempeño récord de sus operadores de renta variable, que compensó la inesperada caída de los ingresos por renta fija.

El banco de Wall Street reportó una ganancia neta de US$ 5.600 millones en el primer trimestre, un 19% más que el año anterior y superior a los 5.300 millones que esperaban los analistas.

Los operadores de renta variable de Goldman generaron ingresos de US$ 5.300 millones, superando los US$ 4.900 millones previstos y un 27% más que el año anterior, beneficiándose de las fuertes fluctuaciones del mercado provocadas por una serie de crisis geopolíticas.

Sin embargo, los operadores de renta fija, divisas y materias primas del banco no alcanzaron las previsiones. El negocio reportó una caída del 10% en los ingresos, hasta los US$ 4.000 millones, en lugar del aumento del 10% que habían anticipado los analistas.

Goldman atribuyó el descenso a la "significativamente menor" caída de los ingresos netos en productos de tipos de interés e hipotecas. Afirmó que esta caída se compensó parcialmente con las operaciones de materias primas y divisas. A pesar del descenso de los ingresos en su unidad de renta fija, fue el tercer mejor trimestre en la historia del negocio de negociación de Goldman Sachs.