Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

La economía ucraniana muestra coraje en medio de daños causados por el conflicto

El sector de tecnología de defensa sobresale en un panorama por lo demás sombrío mientras la invasión rusa entra en su quinto año.

Por: F. Deprez, S. Fleming, A. Smith y K. Fray KieV

Publicado: Miércoles 25 de febrero de 2026 a las 04:00 hrs.

Ucrania Zelenski economía internacional guerra rusia
<p>Acto conmemorativo del cuarto aniversario de la invasión rusa en el puente Romanivskyi, en Kiev, destruido al comienzo de la guerra. Foto: Reuters</p>

Acto conmemorativo del cuarto aniversario de la invasión rusa en el puente Romanivskyi, en Kiev, destruido al comienzo de la guerra. Foto: Reuters

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

MOP en picada contra concesionaria china que puso en duda viabilidad de Talca-Chillán: "Desconoce los principios del sistema"
2
Economía y Política

¡Por fin! Los consumidores en Chile recuperan el optimismo después de seis años
3
Empresas

Filial en Chile de la gigante española OHLA, especialista en ingeniería y montajes, pide su quiebra
4
Internacional

EEUU dejará de recaudar mañana martes los aranceles considerados ilegales por la Corte Suprema
5
Regiones

Puente Chacao alcanza 63% de avance: MOP y Hacienda lideran última comisión asesora en Chiloé y preparan traspaso a próxima administración
6
Empresas

Isapre Esencial ficha a exlíder de Cruz Blanca como su nuevo gerente general
7
Economía y Política

Chile no se escapa: Banco Mundial destaca amplia brecha entre leyes igualdad de género y aplicación
8
Empresas

Utilidades de Falabella crecen 180% el año pasado hasta los US$ 1.485 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete