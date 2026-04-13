La escasez de suministro de petróleo se intensifica a medida que los últimos buques del Golfo Pérsico llegan a las refinerías

Los países asiáticos han adquirido una cantidad récord de cargamentos de crudo que normalmente habrían navegado hacia Europa y EEUU.

Nueva York

Los últimos barcos petroleros que atravesaron el estrecho de Ormuz antes del estallido de la guerra llegarán a las refinerías en los próximos días, en un momento crucial que, según advierten los analistas, podría anunciar una escasez física en Europa y Estados Unidos en cuestión de semanas.

Se espera que los últimos barcos que cruzaron el estrecho antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero lleguen a su destino en Malasia y Australia antes del 20 de abril, intensificando así la crisis de suministro que se extiende por toda Asia.

Sin embargo, ante la respuesta de las refinerías asiáticas, que han adquirido una cantidad récord de cargamentos de petróleo crudo que normalmente habrían navegado hacia Europa y EEUU, los analistas afirman que las refinerías de algunos de los países más ricos del mundo también podrían enfrentarse pronto a la escasez.

“Llegará a Occidente en un mes, cuando todos los cargamentos asiáticos comprados abandonen la cuenca del Atlántico”, dijo Nic Dyer, analista de Energy Aspects.

En la última semana han surgido señales de creciente tensión en el mercado físico, con precios para cargamentos de entrega inmediata que se han disparado muy por encima de los contratos a futuro.

“Las refinerías de Europa y EEUU también tendrán que reducir su producción a partir del próximo mes para compartir las consecuencias de la escasez”.

Dyer afirmó que las refinerías en Asia estaban reduciendo sus operaciones debido a problemas para acceder a suficiente petróleo crudo, incluso mientras agotaban sus reservas estratégicas y compraban volúmenes récord de crudo de la cuenca del Atlántico procedente de EEUU, Canadá, el Mar del Norte, Sudamérica y África.

La mayoría de los envíos a Asia previos a la guerra, región que obtiene alrededor del 80% de su crudo de Medio Oriente, cesaron alrededor del 1 de abril, aunque se espera al menos un cargamento de petróleo iraquí con destino a Malasia esta semana.

Según JPMorgan, los últimos envíos a EEUU previos a la guerra finalizarán esta semana, mientras que los destinados a África ya habían llegado el 10 de abril.

Dinamarca recibió su último cargamento de combustible para aviones procedente de Kuwait el fin de semana, informó el banco de Wall Street.

En la última semana han surgido señales de creciente tensión en el mercado físico, con precios para cargamentos de entrega inmediata que se han disparado muy por encima de los contratos a futuro.

“Están surgiendo indicios de que el sistema podría estar sometido a una presión cada vez mayor”, afirmó Natasha Kaneva, analista de JPMorgan.

“Las refinerías europeas y asiáticas están compitiendo agresivamente por los cargamentos restantes, lo que está llevando el precio del Brent al contado -más directamente vinculado a la entrega física inmediata que los futuros del Brent- a máximos históricos”, dijo.