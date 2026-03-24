La guerra en Irán desploma la actividad empresarial mundial, según los más recientes sondeos

Los datos de confianza, seguidos de cerca, apuntan a una caída de la actividad empresarial desde Australia hasta Europa.

La actividad empresarial en todo el mundo se ha desplomado debido a que la guerra con Irán y el aumento vertiginoso de los costes energéticos pesan sobre la confianza, según mostraron los primeros datos de una encuesta publicados el martes.

Las primeras encuestas realizadas a responsables de compras desde el estallido de la guerra, y que han recibido una atención especial, sugieren que el conflicto está inquietando a las empresas desde Europa hasta Australia, ya que los precios del crudo Brent se mantienen por encima de los US$ 100 por barril y la oferta mundial de gas natural licuado se reduce.

El conflicto con Irán "está dejando sus primeras huellas", afirmaron economistas de Commerzbank.

En la eurozona, el sector privado estuvo al borde del estancamiento en marzo, ya que la confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en 10 meses, situándose en 50,5 puntos en el índice de gestores de compras (PMI), un indicador de la actividad empresarial. Esta cifra representa un descenso respecto a los 51,9 puntos de febrero y es inferior a los 51 puntos previstos por los economistas.

La actividad del sector privado en la zona monetaria se sitúa ahora justo por encima del umbral crucial de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

La encuesta de la eurozona estaba "haciendo sonar las alarmas de estanflación", ya que los precios se dispararon mientras que el crecimiento se veía afectado, advirtió Chris Williamson, economista de S&P Global Market Intelligence, la empresa responsable de los PMI.

“Los costes de las empresas están aumentando al ritmo más rápido en más de tres años debido al alza de los precios de la energía y a la interrupción de las cadenas de suministro derivada de la guerra.”

En Australia, la actividad empresarial volvió a contraerse por primera vez en 17 meses, debido a que la alta inflación y la preocupación por el conflicto en Oriente Medio mermaron la confianza del sector privado. El PMI cayó a 47 puntos en marzo, desde los 52,4 de febrero.

“Estos datos preliminares ofrecen una primera visión del alcance de las repercusiones de la guerra en Oriente Medio en la economía mundial”, declaró Eleanor Dennison, también economista de S&P Global Market Intelligence.

Mientras tanto, los fabricantes del Reino Unido registraron en marzo el mayor aumento de los costes de los insumos desde octubre de 2022, al tiempo que el PMI compuesto cayó a su nivel más bajo en seis meses, situándose en 51 desde 53,7.

En Japón, la actividad del sector privado cayó a 52,5 en el índice desde 53,9 el mes anterior, aunque tanto la manufactura como los servicios se mantuvieron en territorio de expansión.

Las encuestas se realizaron tras las advertencias de los principales bancos centrales la semana pasada de que la guerra en Oriente Medio dispararía la inflación.

La semana pasada, el Banco Central Europeo rebajó su previsión de crecimiento para 2026 al 0,9%, frente al 1,2% de diciembre. Si el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz se viera interrumpido durante un período prolongado, el crecimiento podría caer hasta el 0,4%, según indicó el BCE.

En cualquier caso, el impacto inmediato en la inflación sería "material", advirtió el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo la semana pasada que, a corto plazo, "el aumento de los precios de la energía impulsará la inflación general" en Estados Unidos, aunque advirtió que era demasiado pronto para conocer el alcance y la duración de los posibles efectos en la economía .

El Banco de Inglaterra también advirtió que una grave crisis energética podría repercutir en los salarios y los precios de toda la economía, al tiempo que abría la puerta a un aumento de los tipos de interés.

Los operadores han modificado drásticamente sus apuestas sobre la trayectoria de los tipos de interés en muchas de las principales economías desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

En la eurozona, por ejemplo, los operadores ya están descontando subidas de más de dos cuartos de punto para finales de año, ya que esperan que el BCE responda con mayor rapidez al aumento de los precios de la energía que en 2022, cuando la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia provocó un alza vertiginosa de los precios del petróleo y el gas que elevó la inflación anual a cerca del 11%.