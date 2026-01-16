¿La salsa de soya de los deals? Una popular marca japonesa se interesa en M&A para aprovechar el buen momento de la cocina asiática

Kikkoman busca capitalizar la popularidad de la cocina japonesa en el extranjero en medio de la disminución de la población en el país.

El mayor productor de salsa de soja del mundo está buscando cerrar acuerdos para expandirse globalmente mientras las compañías de alimentos japonesas buscan capitalizar la popularidad de la cocina en el extranjero en medio de una disminución de la población en su país

El director internacional de Kikkoman , que suministra más de la mitad de la salsa de soja de Estados Unidos, dijo que la empresa de 108 años consideraría fusiones y adquisiciones a medida que llega a los límites de la expansión orgánica en el extranjero.

“En comparación con antes, creo que las adquisiciones tienen mayores ventajas”, declaró Osamu Mogi al FT, citando la escasez de personal en el mercado laboral estadounidense. “Contratar talento en Estados Unidos se ha vuelto muy difícil. En ese sentido, si adquiriéramos una empresa con personal, podríamos conseguir talento”.

Si bien los grupos de bebidas japoneses han sido una fuerza importante de consolidación global en la última década (incluida la adquisición de Beam por US$ 16.000 millones por parte de Suntory y las adquisiciones de Peroni, Grolsch y Carlton & United por parte de Asahi), los productores de alimentos como Kikkoman, Ajinomoto y Kewpie tradicionalmente han favorecido la inversión para expandirse a los mercados extranjeros.

Las empresas alimentarias japonesas han buscado crecimiento en el extranjero a medida que la población envejece y la gastronomía japonesa crece a nivel internacional. Las fusiones y adquisiciones se perfilan como una herramienta clave para lograrlo rápidamente.

“Estamos viendo cómo se abre el telón a un nuevo mundo de oportunidades para las empresas japonesas”, afirmó Randy Capocasale, director de Oliver Wyman, quien asesora a grupos japoneses de bienes de consumo. “Hay un mayor reconocimiento de la capacidad de utilizar las fusiones y adquisiciones como herramienta, no solo en Japón, sino también en el extranjero, y de la rapidez que esto puede brindar a las empresas japonesas para entrar en nuevos mercados”.

En julio, Mitsubishi Corporation cerró un acuerdo de US$ 1.000 millones para adquirir la noruega Grieg Seafood y ampliar su alcance global en el cultivo de salmón.

Considerada una "empresa global con alma japonesa", Kikkoman genera el 80% de sus 709 000 millones de yenes ( US$ 700 millones) en ingresos y el 90 % de sus 77 300 millones de yenes en beneficios brutos en el extranjero, la mayor parte de los cuales proviene de Estados Unidos. Mogi afirmó que Kikkoman estaba explorando opciones para adquirir empresas que pudieran ampliar sus canales de venta, su gama de productos o sus capacidades de marketing.

Las operaciones internacionales de las empresas alimentarias japonesas suelen ser más rentables que las nacionales porque pueden cobrar precios más altos. Japón experimentó deflación durante unos 25 años, pero con el regreso de la inflación en 2022, las empresas se han visto presionadas a mejorar sus márgenes subiendo los precios y recortando líneas de productos menos lucrativas sin molestar a los consumidores.

Taro Komura, ejecutivo a cargo de alimentos congelados en Ajinomoto, la primera compañía en comercializar glutamato monosódico, dijo que las fusiones y adquisiciones serían necesarias para alcanzar el objetivo de la división de un crecimiento anual de dos dígitos en los próximos cinco años.

"Realmente necesitamos acelerar nuestro desarrollo comercial", afirmó. Sin embargo, advirtió que las fusiones y adquisiciones deberían ser complementarias, no grandes, ya que los dumplings congelados, el arroz frito y el pollo frito de la empresa ya contaban con una sólida base para expandirse.

Capocasale dijo que el impulso de fusiones y adquisiciones sería "cuidadoso, considerado y mesurado" ya que muchas empresas de alimentos japonesas querían ver un ejemplo exitoso antes de seguir adelante con los acuerdos.

La rentabilidad en EE. UU. se ve amenazada por los aranceles del 15% a las importaciones procedentes de Japón. Los márgenes de Kikkoman en las ventas al por mayor en EEUU disminuyeron en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025-26, pero posteriormente se estabilizaron. La empresa afirmó que podría absorber los costes adicionales mediante subidas de precios sin un gran impacto, mientras que la salsa de soja estadounidense se elaboraba con soja de origen local.

Aun así, la comida japonesa está experimentando un auge mundial de popularidad, impulsado en parte por el regreso de los turistas y la diversificación del paladar de los consumidores más allá del sushi. Kikkoman está construyendo una fábrica de salsa de soja de US$ 560 millones en Wisconsin, su tercera planta de este tipo en Estados Unidos y la novena a nivel mundial.

Mogi dijo que los estadounidenses gastan el 1 por ciento de sus compras de comestibles en ingredientes japoneses, pero vio una oportunidad de duplicar esa cifra a medida que la compañía pasa de abastecer a restaurantes a abastecer los estantes de los supermercados y otros puntos de venta minorista.