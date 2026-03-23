Larry Fink, de BlackRock, advierte que la IA podría intensificar la desigualdad de riqueza
El CEO del mayor gestor de activos del mundo señaló que los inversionistas adinerados en inteligencia artificial podrían capturar la mayor parte de los beneficios.
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El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, advirtió que la inteligencia artificial (IA) podría ampliar la desigualdad, concentrando la riqueza en un pequeño grupo de empresas e inversionistas que han financiado el crecimiento de la industria.
Fink utilizó su carta anual a los accionistas de BlackRock este lunes para advertir que la IA podría intensificar las brechas de riqueza si las personas no cuentan con mecanismos para participar en su expansión, señalando que una parte creciente de la población siente que el capitalismo no está funcionando para suficientes personas.
“La enorme riqueza creada durante las últimas generaciones ha fluido principalmente hacia quienes ya poseían activos financieros”, escribió. “La IA amenaza con repetir ese patrón a una escala aún mayor”.
Añadió: “La pregunta de fondo es quién participa en las ganancias. Cuando la capitalización de mercado aumenta pero la propiedad sigue siendo reducida, la prosperidad puede sentirse cada vez más lejana para quienes están fuera”.
Los avances en IA han sacudido los mercados financieros este año y han desatado una carrera entre grandes empresas tecnológicas como Meta, Microsoft, Alphabet y Amazon, que buscan desarrollar sus propios modelos para competir con OpenAI y Anthropic.
Tanto OpenAI como Anthropic están evaluando salir a bolsa, en busca de nuevas fuentes de financiamiento tras haber dependido de rondas privadas con inversionistas institucionales sofisticados.
“Las empresas que cuentan con los datos, la infraestructura y el capital para desplegar IA a gran escala están posicionadas para beneficiarse de forma desproporcionada”, dijo Fink. “Esto no es inusual, y nada de esto es inherentemente problemático. El liderazgo de mercado siempre ha cambiado con los avances tecnológicos”.
Grupos de inversión como Pimco, Apollo Global, Blackstone y Blue Owl han intervenido para financiar parte de la masiva expansión de centros de datos.
BlackRock, que administra US$ 14 billones (millones de millones), también ha avanzado en este sector. Se asoció con Microsoft, el fabricante de chips Nvidia y el fondo de Abu Dhabi MGX en un vehículo de US$ 30 mil millones para invertir en la industria de la IA.
El año pasado, dicho fondo y el negocio de infraestructura de BlackRock, GIP, acordaron la adquisición por US$ 40 mil millones de uno de los mayores operadores de centros de datos del mundo, Aligned Data Centers, con sede en Texas.
Fink, quien lidera el mayor gestor de activos del mundo, afirmó que es fundamental que las personas cuenten con formas “más amplias y accesibles” de participar en el crecimiento futuro de la IA.
“La IA creará un valor económico significativo. Asegurar que la participación en ese crecimiento se expanda junto con él es tanto el desafío como la oportunidad”, escribió.
Fink también utilizó su carta para llamar a reformas del sistema de seguridad social de Estados Unidos, que podría tener dificultades para cumplir plenamente con los pagos a jubilados tan pronto como en 2033. Planteó cambios en el fondo fiduciario del sistema, incluyendo trasladar recursos desde bonos del Tesoro hacia los mercados financieros, lo que, a su juicio, podría ayudar a cerrar la brecha de financiamiento.
“La Seguridad Social es una promesa fundamental, y con razón las personas creen que debe cumplirse”, escribió. “Pero bajo el sistema actual, no hacer nada bien podría romper esa promesa”.
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