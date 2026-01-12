Las acciones de los emisores de tarjetas de crédito estadounidenses caen después de que Trump pidiera un límite del 10% en las tasas de interés

Advierten que la medida restringiría el crédito y empujaría a consumidores hacia alternativas más caras y menos reguladas.

Capital One lideró este lunes una caída de las acciones de los emisores de tarjetas de crédito en Estados Unidos, después de que Donald Trump pidiera que las tasas se toparan en 10%, a medida en que el Presidente estadounidense intenta abordar la preocupación de los ciudadanos por el costo de la vida.

En las operaciones previas a la apertura, las acciones de Capital One bajaban 10%, American Express caía 5%, Citigroup retrocedía 4% y JPMorgan Chase estaba 2,8% más abajo.

Barclays, que cotiza en Londres y tiene ambiciones de hacer crecer su banco de consumo en Estados Unidos, cayó 3%.

En una publicación en Truth Social el viernes por la noche, Trump pidió que un tope de 10% entrara en vigor el 20 de enero, aniversario de su investidura, y que se mantuviera por un año.

El negocio de las tarjetas de crédito se ha vuelto en los últimos años muy lucrativo para los bancos. La deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos se sitúa en torno a US$ 1,1 billones (millones de millones), con una tasa de interés promedio de aproximadamente 20%, según datos de la Reserva Federal de St. Louis.

No estaba claro cómo el gobierno de Trump podría intentar hacer cumplir un tope. Ni la Casa Blanca ni los reguladores estadounidenses tienen poder para fijar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, y una medida así probablemente requeriría una ley del Congreso.

Pero la tarde el domingo Trump intensificó sus críticas a los emisores de tarjetas.

"Cortar el acceso al crédito"

Al hablar con reporteros a bordo del Air Force One, Trump dijo que si las empresas no cumplían para el 20 de enero, “entonces están infringiendo la ley. Algunas están cobrando 28%, casi 30%”.

Los bancos han advertido que un tope cortaría el acceso al crédito para consumidores de menores ingresos, empujándolos hacia prestamistas menos escrupulosos. Los prestamistas también argumentan que se necesitan tasas más altas cuando se entrega crédito no garantizado a consumidores con mayor probabilidad de incumplimiento.

Una declaración conjunta de varios grupos de lobby bancario atacó la propuesta, señalando que la “evidencia muestra que un tope de 10% en la tasa de interés reduciría la disponibilidad de crédito” y advirtió que “este tope solo empujaría a los consumidores hacia alternativas menos reguladas y más costosas”.

Jaret Seiberg, analista de servicios financieros en TD Cowen, indicó que el tope propuesto podría limitar el crédito vía tarjetas y exponer a los bancos a riesgos, agregando que “ambas cosas podrían dañar a la economía”.

También añadió que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, podría intentar frenar un tope de 10%.