Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional FT
FT

Las fuerzas de la OTAN derriban drones rusos sobre Polonia tras "violación sin precedentes" de su territorio

La operación en las primeras horas de este miércoles, durante un ataque masivo ruso contra Ucrania, involucró aviones de combate y sistemas de defensa aérea de Polonia y otros aliados de la OTAN, incluidos los Países Bajos.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 06:04 hrs.

Polonia rusia Ucrania guerra OTAN
<p>Un dron impactó contra un edificio residencial en Wyryki, en el este de Polonia, pero nadie resultó herido. (Foto: Reuters)</p>

Un dron impactó contra un edificio residencial en Wyryki, en el este de Polonia, pero nadie resultó herido. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

El remezón en el comercio por el alto número de transferencias a cuentas que reveló el SII
2
Mercados

Ricardo Matte decide dejar su cargo como consejero FAPP tras tomar conocimiento de pequeña porción de acciones de Bicecorp en herencia
3
Empresas

Gigante brasileña Marcopolo adquiere un 40% de fabricante de buses eléctricos chilena Reborn
4
Empresas

Sociedad de Southern Cross que controla terrenos de estaciones Aramco sale oficialmente a la venta
5
Empresas

¿Se acabó el respiro para el litio? Gigante chino de baterías CATL se dispone a reabrir su mina antes de lo previsto
6
Empresas

Se desata disputa por licitación de los estudios para el tren Valparaíso-Santiago
7
Empresas

Territoria busca levantar un imperio de mercados urbanos y evalúa ocho nuevos proyectos en distintas ciudades del país
8
Mercados

Altos patrimonios aumentan presencia en multifamily offices en búsqueda de planes de sucesión
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Entre Códigos Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete