Los millonarios residentes de un exclusivo desarrollo inmobiliario en Londres ganan batalla legal por los defectos en los lujosos edificios

Una rama de la empresa constructora Laing O'Rourke fue declarada responsable de defectos por valor de 35 millones de libras (US$ 47,8 millones) que han estropeado One Hyde Park. Los arreglos podrían tomar una década.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 13:00 hrs.

internacional Inmobiliario Reino Unido UK
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

