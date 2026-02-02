Los millonarios residentes de un exclusivo desarrollo inmobiliario en Londres ganan batalla legal por los defectos en los lujosos edificios

Una rama de la empresa constructora Laing O'Rourke fue declarada responsable de defectos por valor de 35 millones de libras (US$ 47,8 millones) que han estropeado One Hyde Park. Los arreglos podrían tomar una década.

Una rama de la empresa constructora Laing O'Rourke fue declarada responsable de defectos por valor de 35 millones de libras (US$ 47,8 millones) que han estropeado el exclusivo One Hyde Park, uno de los proyectos inmobiliarios residenciales más exclusivos del Reino Unido.

El Tribunal Superior de Londres falló el lunes a favor de los residentes que demandaron a Laing O'Rourke Construction South Limited por corrosión y otras fallas en el complejo residencial de Knightsbridge, Londres. Las obras de reparación podrían demorar aproximadamente una década, según la sentencia judicial.

El edificio, a pocos pasos de los grandes almacenes Harrods, ha atraído a oligarcas, celebridades y otros compradores súper ricos desde que se completó en 2011, y sus propiedades han marcado récords.

El multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov gastó 136,6 millones de libras en un ático en la urbanización en 2011, mientras que la estrella del pop australiana Kylie Minogue también tuvo una propiedad allí.

Sin embargo, los propietarios se quejaron de varios problemas en el edificio y demandaron a Laing O'Rourke Construction South Limited ante el Tribunal Superior para que cubriera las obras de rehabilitación.

El lunes, la jueza Jefford declaró que aceptó la declaración de un testigo del demandante, quien afirmó que las obras de reparación de las tuberías de agua refrigerada costarían 34,4 millones de libras. La jueza declaró que "dictará sentencia a favor del demandante por esta cantidad".

También declaró a Laing O'Rourke Construction South Limited responsable de varios otros defectos, lo que eleva el total a unos 35 millones de libras. La empresa no compareció ni estuvo representada en el juicio, según la sentencia.

El pasado febrero, se informó al tribunal que Laing O'Rourke iba a proceder a la liquidación de la filial.

El juez dijo que Laing O'Rourke había "decidido desconectar al acusado en lugar de cumplir con sus obligaciones contractuales" y estuvo de acuerdo con los demandantes en que "tal conducta (era) comercialmente amoral".

Se ha contactado a Laing O'Rourke para solicitarle comentarios.

One Hyde Park Limited, una entidad propiedad de los residentes que a su vez posee la propiedad absoluta, dijo en un comunicado que el fallo fue "una victoria decisiva" y que "los residentes han indicado que continuarán buscando todas las vías legales y comerciales disponibles para recuperar sus pérdidas".

“Nos comprometemos a garantizar que Laing O'Rourke rinda cuentas plenamente y pague de manera completa y justa los defectos de construcción de los que se le ha responsabilizado”.