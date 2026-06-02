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Magnate naviero griego está dispuesto a pagar tarifa de US$ 200.000 para cruzar el estrecho de Ormuz antes que seguir atrapado

Pagar un peaje sería mejor que mantener cerrada una vía fluvial estratégica, afirma el multimillonario propietario de un club de fútbol.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 15:30 hrs.

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<p>Magnate naviero griego está dispuesto a pagar tarifa de US$ 200.000 para cruzar el estrecho de Ormuz antes que seguir atrapado</p>

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