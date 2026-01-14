Netflix prepara una oferta en efectivo por Warner Bros para defenderse de Paramount

El servicio de streaming podría cambiar las condiciones para el famoso estudio mientras el rival liderado por Ellison apela directamente a los accionistas.

Netflix se está preparando para modificar los términos de su acuerdo de casi US$ 83.000 millones para comprar Warner Bros Discovery para convertirlo en una oferta totalmente en efectivo, con el fin de defenderse de la oferta hostil de Paramount y acelerar el cierre de la adquisición.

La revisión de los términos del acuerdo busca ofrecer a los accionistas de WBD una transacción más rápida y sencilla, según fuentes familiarizadas con el asunto. El acuerdo renovado aún se encuentra en negociación y los planes podrían cambiar, advirtieron las fuentes.

Las acciones de WBD subieron un 1,6% el martes después de que Bloomberg News informara que Netflix podría revisar los términos del acuerdo, lo que sugiere que la decisión contaba con el apoyo de los inversores de WBD. Representantes de Netflix y Warner no respondieron a las solicitudes de comentarios. Paramount declinó hacer comentarios.

El acuerdo original de Netflix , que se pactó a principios de diciembre, valoró los activos de estudio y transmisión de WBD en US$ 27,75 por acción, o un valor empresarial de US$ 82.700 millones, de los cuales US$ 4,50 se pagarían en acciones de Netflix.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Casi inmediatamente después de que Netflix cerró el acuerdo, Paramount llevó su oferta de US$ 108 mil millones por la totalidad de WBD, incluida su división de televisión por cable detrás de CNN, directamente a los accionistas y logró ganar algo de apoyo sobre los méritos del regreso de WBD a la mesa de negociaciones.

Pentwater Capital Management, el séptimo mayor accionista de WBD, amenazó con rechazar el acuerdo con Netflix la semana pasada si WBD no lograba volver a comprometerse con Paramount si mejoraba su oferta.

Paramount ofreció comprar la totalidad de WBD por 30 dólares por acción en efectivo. El grupo de medios, dirigido por David Ellison, amenazó el lunes con iniciar una disputa por poderes para reformar la junta directiva de WBD y demandó a la compañía para obligarla a revelar la información financiera que justificaba su decisión de optar por el acuerdo con Netflix.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Como parte de su demanda, Paramount dijo que quería mayor transparencia sobre la valoración que WBD hizo de su división de televisión por cable, conocida como Global Networks, que se escindirá como parte del acuerdo con Netflix, y cómo el acuerdo transfirió la deuda entre las divisiones.

Desde que Netflix anunció su interés en WBD en octubre, el grupo de streaming ha perdido más de una cuarta parte de su valor. Las acciones de Netflix subieron ligeramente tras la noticia del martes, cerrando con un alza del 1%.