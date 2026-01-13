Paramount amenaza con una batalla de poderes en la disputa por Warner Bros. Discovery

El grupo liderado por Ellison demanda a un emblemático estudio para obtener un análisis interno que favorezca la oferta de Netflix sobre la suya.

Paramount aumentó la presión sobre Warner Bros Discovery para que reinicie las negociaciones, amenazando con una batalla por poderes para reconfigurar la junta directiva del estudio de Hollywood y presentando una demanda para obtener información financiera interna.

Este movimiento representa la última escalada en los esfuerzos de Paramount por irrumpir en el acuerdo de US$ 82.700 millones de Netflix para adquirir el negocio de estudios y streaming de WBD, después de que el grupo de medios rechazara la oferta de US$ 108.000 millones de Paramount por la totalidad del negocio, incluidos sus canales de cable. Tras perder frente a Netflix, Paramount acudió casi de inmediato directamente a los accionistas con una oferta hostil.

Paramount afirmó el lunes que “tiene la intención de nominar directores para su elección” en la junta anual de WBD a celebrarse a finales de este año, además de alentar a los accionistas a votar “en contra de la aprobación de la transacción con Netflix”.

El grupo de medios también presentó una demanda en Delaware para presionar a WBD a que haga público su análisis financiero, en el que concluye que la oferta íntegramente en efectivo de Paramount, de US$ 30 por acción, por la totalidad de los negocios de estudio, streaming y cable de WBD, era inferior al acuerdo en efectivo y acciones de Netflix, valorado en US$ 27,75 por acción, por los activos de estudio y streaming.

Paramount argumenta en la demanda que WBD retuvo información material necesaria para comparar ambos acuerdos, incluyendo la valoración de su negocio de redes globales que incluye CNN, la cantidad de deuda que se le asignaría y el impacto que dicha deuda podría tener en la contraprestación en efectivo y acciones que Netflix debería pagar.

En una carta a la junta directiva de WBD, Paramount afirmó que “nominará una lista de directores que, de acuerdo con sus deberes fiduciarios, ejercerán el derecho de WBD, según el acuerdo con Netflix, de entablar conversaciones sobre la oferta de Paramount y celebrar una transacción con Paramount”, cuando se abra el plazo de nominación en tres semanas.

WBD afirmó que Paramount estaba “buscando distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado una cantidad sin precedentes de valor para los accionistas”. Netflix no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Paramount, controlada por David Ellison, hijo del multimillonario de Oracle Larry Ellison, dijo que todavía estaba "comprometido" con la oferta pública de adquisición sobre su enfoque hostil, que expira a fines de este mes, pero reconoció que el destino del acuerdo “probablemente dependerá de la votación de (WBD) en una reunión de accionistas".

Paramount también dijo que propondría una enmienda a los estatutos de WBD para exigir el voto de los accionistas sobre la separación de la división Global Networks de WBD, así como solicitar votos en contra de la oferta de Netflix si WBD convoca una reunión especial sobre el acuerdo.

“Estas acciones, junto con nuestra oferta pública de adquisición, garantizan que usted obtenga la decisión final sobre qué oferta es mejor para usted”, agregó Paramount en un llamado directo a los accionistas de WBD.