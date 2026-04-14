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PwC planea una reestructuración de su negocio global de consultoría ante al auge de la IA

El plan tendría como objetivo estandarizar los servicios de la firma en todo el mundo y aumentar el uso de personal compartido en lugares como la India.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 13:00 hrs.

Consultoras PwC empresas Inteligencia Artificial
<p>PwC planea una reestructuración de su negocio global de consultoría ante al auge de la IA</p>

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