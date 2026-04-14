PwC planea una reestructuración de su negocio global de consultoría ante al auge de la IA
El plan tendría como objetivo estandarizar los servicios de la firma en todo el mundo y aumentar el uso de personal compartido en lugares como la India.
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Por Stephen Foley / Laith Al-Khalaf y Ellesheva Kissin
Nueva York / Londres
PwC planea reformar su negocio global de consultoría con el objetivo de eliminar el servicio a veces descoordinado que se produce cuando sus firmas nacionales trabajan juntas, lo que los directivos consideran una desventaja frente a rivales más integrados.
Según cinco personas familiarizadas con la iniciativa, un plan estratégico que están elaborando líderes internacionales tiene como objetivo estandarizar los servicios de PwC en todo el mundo y aumentar el uso de personal compartido en lugares como la India.
Según las fuentes, el auge de la inteligencia artificial y la amenaza de una profunda transformación en el sector de la consultoría han dado mayor urgencia a la planificación.
PwC Reino Unido fue una de las primeras empresas en adoptar la nueva estrategia, comunicando a sus empleados el martes que fusionaría sus divisiones de riesgo y consultoría, uniendo así dos de sus tres negocios de asesoría, que se suman a los de auditoría e impuestos. La unidad de asesoría en transacciones seguirá operando de forma independiente.
Marco Amitrano, socio sénior de PwC en el Reino Unido, declaró: “Esta decisión tiene que ver con la alineación global y estamos liderando este proceso junto con nuestros colegas en Estados Unidos y las firmas globales”.
A diferencia de la mayoría de las multinacionales, PwC y los otros cuatro grandes grupos de contabilidad y consultoría -Deloitte, EY y KPMG- están estructurados como redes de empresas locales que operan bajo una organización internacional. Esto suele generar complejidad al prestar servicios a clientes multinacionales.
Los rivales de PwC han fusionado algunas de sus firmas miembro o han cedido un poder considerable a la organización central. EY planeó una solución aún más radical: fusionar todas sus empresas de consultoría de propiedad local y sacar a bolsa la entidad resultante en el mercado bursátil estadounidense, pero las luchas internas frustraron el plan.
Según algunas personas familiarizadas con la planificación, Mohamed Kande, el primer consultor nombrado presidente global de PwC, ha estado presionando para lograr una mayor integración, pero se ha retractado de las opciones más radicales por temor a crear fricciones en la red.
La reorganización sigue siendo un tema políticamente delicado, según las fuentes. Si bien los directivos globales de las cuatro grandes firmas llevan tiempo presionando para que se establezcan estándares comunes en todos los países, las firmas nacionales se han resistido históricamente a ceder el control de ciertas partes de su negocio.
El objetivo es estandarizar la formación y la planificación de la demanda, y dirigir los proyectos de los clientes a las áreas de las operaciones internacionales de la empresa que cuenten con las capacidades adecuadas y la máxima calidad, según declaró una de las personas consultadas.
Otra persona dijo que PwC mantendría su "modelo económico en revisión (y) si se considera que una mayor integración territorial nos hace más fuertes y eficaces, entonces avanzaremos en esos aspectos".
El plan estratégico está diseñado para armonizar la oferta de servicios y promover plataformas tecnológicas compartidas, como el conjunto de productos "PwC One", basado en inteligencia artificial, lanzado recientemente por la filial estadounidense.
"Contar con una mayor integración global en el negocio es fundamental", declaró Paul Griggs, director ejecutivo de PwC en Estados Unidos, al Financial Times. "El lugar de residencia de un cliente no debería limitar la experiencia de PwC que recibe".
Según los planes, las divisiones fusionadas de gestión de riesgos y consultoría de PwC Reino Unido estarán dirigidas por Jonathan House, actual director de consultoría, a partir de julio. Claire Reid, directora de riesgos, pasará a ser la directora de tecnología e innovación de PwC Reino Unido, según anunció la compañía el martes.
La división de consultoría ampliada en el Reino Unido, que asesora en una amplia gama de asuntos, desde la inteligencia artificial hasta la gestión de la cadena de suministro y la regulación, empleará a 4.600 personas y tendrá unos ingresos anuales de aproximadamente 1.100 millones de libras esterlinas (US$ 1.400 millones).
Amitrano afirmó que la fusión de las líneas de servicio ayudaría a abordar los proyectos complejos de las multinacionales.
“Los desafíos actuales no se ajustan a categorías bien definidas”, afirmó. “Un problema como el ciberespacio puede abarcar el riesgo geopolítico, el avance tecnológico y, en última instancia, la estrategia empresarial”.
La fusión permitiría ofrecer un asesoramiento más rápido a los clientes, “en lugar de... decir: 'Nos pondremos en contacto con usted en un día porque solo necesitamos coordinar esas líneas (de servicio)'”.
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