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Trump insta a una regulación acotada de la IA en medio del rechazo del movimiento Maga

La Casa Blanca intenta bloquear las leyes estatales, pero se enfrenta a la presión de ofrecer un reglamento federal para esta tecnología controvertida.

Por: Joe Miller

Publicado: Lunes 23 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>La iniciativa de Trump respalda el entrenamiento de modelos de IA basado en contenido creado por humanos, lo que cuestionan titulares de derechos de autor. Foto: Reuters</p>

La iniciativa de Trump respalda el entrenamiento de modelos de IA basado en contenido creado por humanos, lo que cuestionan titulares de derechos de autor. Foto: Reuters

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