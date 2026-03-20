Trump insta a una regulación acotada de la IA en medio del rechazo del movimiento Maga

La administración de Donald Trump ha instado al Congreso a aprobar leyes acotadas sobre seguridad infantil y contenidos para contener la inteligencia artificial (IA), en medio de un fuerte rechazo hacia esta tecnología dentro de la coalición Make América Great Again (MAGA).

La propuesta de la Casa Blanca plantea un mayor control parental sobre la privacidad de los niños y la configuración de contenidos en aplicaciones de IA, así como verificación de edad, pero advierte contra nuevas leyes estatales e insta a adoptar “estándares liderados por la industria” en lugar de crear un nuevo regulador federal para el sector.

Trump, cuya política sobre IA ha sido moldeada por funcionarios con estrechos vínculos con Silicon Valley, incluido el capitalista de riesgo convertido en su asesor, David Sacks, ha favorecido una regulación liviana de la industria.

Sin embargo, el Presidente ha tenido dificultades para alinear a amplios sectores de su propio partido. El año pasado, la administración intentó en dos ocasiones legislar para prohibir regulaciones estatales sobre IA, pero las medidas fracasaron ante la oposición de senadores y gobernadores republicanos.

En su lugar, Trump firmó una orden ejecutiva que amenazaba con retener financiamiento a los estados que continuaran aprobando leyes de IA consideradas “gravosas”.

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Sensibilidad estadounidense

Una serie de encuestas recientes ha mostrado que la preocupación por los data centers y el impacto social de la IA es generalizada entre los votantes de Trump. Legisladores republicanos en todo el país también han desafiado al Presidente al presentar decenas de proyectos de ley estatales para regular la tecnología.

El marco de cuatro páginas publicado el viernes se centra en “proteger a nuestros niños en línea, resguardar a las familias de mayores costos energéticos, respetar los derechos de los creadores y apoyar a los trabajadores estadounidenses”, señaló Michael Kratsios, director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca.

El documento instruye al Congreso a “empoderar a padres y tutores con herramientas robustas para gestionar la configuración de privacidad de sus hijos, el tiempo de pantalla, la exposición a contenidos y los controles de cuentas”. También llama a los laboratorios de IA a establecer verificación de edad “comercialmente razonable”.

Los laboratorios de IA han enfrentado desafíos legales por parte de titulares de derechos de autor, por recolectar masivamente contenido creado por humanos para entrenar sus modelos.

La propuesta de Trump respalda el entrenamiento de modelos con este contenido, pero sugiere que el Congreso considere marcos que permitan a los titulares de derechos “negociar colectivamente compensaciones con los proveedores de IA”.

Supervisión

Pero advierte explícitamente contra la creación de “cualquier nuevo organismo federal regulador de la IA”, y plantea que los supervisores existentes del Gobierno deben fiscalizar el sector “a través de estándares liderados por la industria”.

El marco fue bien recibido por los lobistas de la industria de IA, que buscan frenar la proliferación de leyes estatales, pero fue criticado por algunos defensores de la seguridad infantil por ofrecer salvaguardas insuficientes.

Mackenzie Arnold, director de política en Estados Unidos del Institute for Law & AI, señaló que el marco es “más claro en lo que no quiere que en lo que sí quiere”.

Agregó que le preocupa que “el marco siga tratando la gobernanza y la innovación como objetivos en competencia”.