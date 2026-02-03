Walmart hace historia y se convierte en la primera minorista en alcanzar un valor de mercado de US$ 1 billón

La firma estadounidense fundada por Sam Walton se sumó al exclusivo grupo dominado por las grandes tecnológicas.

La capitalización bursátil de Walmart superó el US$ 1 billón (millón de millones), incorporando a la mayor cadena minorista de Estados Unidos a un club exclusivo dominado por grupos tecnológicos.

La compañía, con base en Arkansas, alcanzó el hito este martes, coronando un rally en el que sus acciones más que se han duplicado en los últimos dos años, superando el desempeño del índice S&P 500.

Walmart ha invertido decenas de miles de millones de dólares para desarrollar un negocio de comercio electrónico que hoy es un competidor creíble de Amazon.

Fundada por Sam Walton con una sola tienda en 1962, la minorista se ha expandido hasta tener casi 11 mil tiendas en todo el mundo.

Los analistas proyectan que los ingresos anuales de Walmart habrán superado los US$ 700.000 millones cuando reporte resultados este mes, aunque esperan que la cifra de Amazon supere por primera vez a la de la cadena minorista, según Visible Alpha.

Aun así, la valorización de Walmart se mantiene muy por debajo de la de Amazon —la mayor compañía de comercio electrónico—, que está valorada en US$ 2,6 billones.

Con todo, Walmart se ha beneficiado del apetito de los inversionistas por la IA, tras formar alianzas con OpenAI y Google para integrar compras en línea dentro de sus chatbots de búsqueda.

David Schick, socio director de la firma de investigación Optimal Advisory, señaló que la “mezcla de mano de obra, abastecimiento y tecnología” de Walmart sustentó su éxito.

Agregó que la compañía también se vio favorecida por “invertir en tiempos inciertos” mientras competía con rivales “formidables” como Amazon y Costco.

Walmart se suma a otras nueve empresas públicas estadounidenses con una capitalización superior a US$ 1 billón. Nvidia encabeza la lista, con un valor de mercado cercano a US$ 4,5 billones, seguida por Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet y Broadcom.

Las acciones de la minorista subieron hasta 1,6% a US$ 126 en las primeras operaciones del martes.

Walmart cruzó la marca de US$ 1 billón durante su primera semana bajo el mando del director ejecutivo John Furner, quien asumió luego de que su predecesor, Doug McMillon, se retirara el fin de semana tras más de una década al mando.

Furner, un veterano ejecutivo de Walmart, ha sido enfático en torno a invertir aún más en automatización e IA.

En un cambio simbólico y estratégico que reflejó su enfoque digital, Walmart recientemente trasladó su cotización bursátil a la bolsa Nasdaq e ingresó al índice Nasdaq-100, atrayendo flujos pasivos de fondos que replican ese referente.

Aranceles

Walmart, uno de los principales importadores de bienes en Estados Unidos, ha lidiado con aranceles impuestos por el presidente Donald Trump durante el último año.

Walmart y sus proveedores habían estado absorbiendo cerca de dos tercios del costo de los aranceles en mercancías generales, pero traspasando el tercio restante a los consumidores, lo que se tradujo en un alza de precios de 7% a 7,5% para esos productos, estimó Jefferies.

El fuerte salto en la valorización incrementará la riqueza de la familia Walton, que en conjunto es el mayor accionista de la compañía. Su participación agregada de 44% en Walmart ahora vale alrededor de US$ 443.000 millones.

Walmart y Berkshire Hathaway son las únicas empresas no tecnológicas de Estados Unidos valoradas en más de US$ 1 billón, según datos de Bloomberg.

Eli Lilly se incorporó brevemente al club del US$ 1 billón el año pasado, pero ha retrocedido por debajo de ese umbral en los últimos meses.