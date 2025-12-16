Warner Bros rechazará la oferta hostil de Paramount por US$ 108 mil millones

Discovery prepara un documento con críticas al valor, financiamiento y términos del ofrecimiento en efectivo de US$ 30 por acción, y sostiene que la alternativa de Netflix es más sólida pese a los riesgos regulatorios.

Warner Bros Discovery (WBD) planea recomendar a sus accionistas, tan pronto como este miércoles, que rechacen la oferta hostil de compra de Paramount por US$ 108 mil millones, mientras el grupo de Hollywood analiza con detalle las garantías de que el cofundador de Oracle, Larry Ellison, respaldará financieramente la operación.

WBD está cerca de finalizar una respuesta a la oferta pública de adquisición (tender offer) de Paramount, después de que el negocio liderado por David Ellison acudiera directamente a los accionistas la semana pasada con una propuesta íntegramente en efectivo de US$ 30 por acción, tras haber perdido frente a Netflix en una subasta por la compañía de estudios y streaming, según personas familiarizadas con el asunto.

Se espera que WBD exponga cuatro críticas principales a la oferta de Paramount en su presentación, argumentando que su valorización, financiamiento y condiciones son inferiores frente al acuerdo con Netflix pactado a comienzos de este mes.

El documento de WBD aún está pendiente de la aprobación final de su directorio, dijeron las fuentes, y el calendario podría retrasarse. El precio de la acción de WBD se transaba cerca de US$ 29 el martes, lo que sugiere que los inversionistas esperaban que Paramount mejorara su oferta.

WBD y Paramount declinaron comentar.

Inversionistas de WBD que han conversado con la alta administración señalan que la compañía estaba confiada en la propuesta de Netflix, aunque se mantenía abierta a una nueva oferta de Paramount que respondiera a sus inquietudes sobre el financiamiento y elevara el monto ofrecido.

Paramount ha acusado al directorio de WBD de no responder adecuadamente a su última propuesta, que además indicaba que no era “la mejor y final”, sugiriendo que los Ellison estarían dispuestos a pagar más por la empresa.

Netflix valora los activos de streaming y estudio de WBD en casi US$ 83 mil millones. Su oferta consiste en US$ 23,25 en efectivo y US$ 4,50 en acciones. No incluye los activos remanentes de televisión -que abarcan CNN-, los cuales WBD venía valorizando entre US$ 3 y US$ 5 por acción.

Riesgo regulatorio

David Ellison -CEO de Paramount e hijo de Larry Ellison- también ha dicho que la oferta de Netflix probablemente enfrentaría un mayor escrutinio regulatorio que la vía de Paramount, lo que implicaría más riesgo de que la operación no se cierre.

El directorio de WBD estaría listo para rechazar ese argumento, sosteniendo que la oferta de Paramount es menos segura porque se apoya en el fideicomiso familiar de los Ellison, cuyo valor ronda los US$ 250 mil millones en acciones de Oracle, en lugar de estar respaldada personalmente por Larry Ellison, una de las personas más ricas de Estados Unidos.

Netflix, en tanto, ofreció una multa de término (termination fee) de US$ 5.800 millones, una cifra alta para transacciones de M&A, como señal de que confía en obtener todas las aprobaciones regulatorias.

También se espera que surjan preguntas sobre si los reguladores objetarían el nivel de recursos provenientes de fondos soberanos de Qatar, Arabia Saudita y Abu Dhabi. En conjunto, estos fondos han comprometido US$ 24 mil millones a la operación, el doble de lo que aportarían los Ellison.