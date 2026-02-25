Zelenski asegura que la guerra en Ucrania es “el principio del fin”

En una entrevista con el Financial Times, el presidente ucraniano insta a Donald Trump a ver más allá de los “juegos” de Rusia.

KIEV

Volodímir Zelenski afirmó que Rusia y Ucrania estaban en el “comienzo del fin” del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero instó a Estados Unidos a ver más allá de los “juegos” de negociación de Vladimir Putin.

En una extensa entrevista con el Financial Times en la víspera del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia, el Presidente ucraniano advirtió que, sin garantías de seguridad occidentales firmes, Moscú utilizaría un alto el fuego para reconstruir sus fuerzas de cara a otro asalto.

Zelenski también instó a la Unión Europea (UE) a dejar de dilatar y fijar una fecha para la adhesión de Ucrania al bloque, señalando que debería concretarse en 2027.

“Quiero una fecha. La estoy pidiendo”, dijo. “No permitamos que los próximos líderes o la próxima generación enfrenten una situación en la que Rusia bloquee la membresía de Ucrania en la UE durante 50 años”.

Hablando desde su oficina en Kiev, Zelenski acusó al líder ruso de utilizar gestos hacia el Presidente estadounidense, Donald Trump, para debilitar la posición negociadora de Kiev. Consultado sobre cómo avanzaban las conversaciones de paz, señaló que “los rusos están jugando” y que no hablaban en serio sobre poner fin a la guerra.

“Lo veo, porque son muy malos actores. Están jugando con Trump y están jugando con todo el mundo. Así es”, dijo el otrora actor convertido en Presidente de Ucrania. “Putin cree que parece convincente y que se puede confiar en él. No: es un mal actor”.

A comienzos de este mes, Zelenski afirmó que funcionarios rusos habían puesto sobre la mesa un paquete de acuerdos de cooperación económica con Estados Unidos por hasta US$ 12 billones (millones de millones), citando a sus servicios de inteligencia. Señaló que la oferta incluía disposiciones “sobre Ucrania” que potencialmente explotarían recursos naturales en territorios bajo ocupación rusa.

Rechazó las sugerencias de Putin de que Ucrania utilizaría una pausa temporal en los combates para reagruparse con miras a una ofensiva. “Es demagogia y mentiras”, afirmó. “Miren quién se beneficia de tales afirmaciones”. Agregó que Moscú está movilizando 40 mil tropas al mes y perdiendo 35 mil. “Una pausa la necesitan ellos no menos que nosotros”.

“Ucrania necesita un alto el fuego: ayer, hoy, mañana”, dijo. “No necesitamos una pausa. Necesitamos el fin de la guerra”.

“No permitamos que los próximos líderes o la próxima generación enfrenten una situación en la que Rusia bloquee la membresía de Ucrania en la Unión Europea durante 50 años”.

“Nosotros hemos avanzado”

Citando evaluaciones de inteligencia ucraniana, Zelenski sostuvo que los avances graduales de Rusia en el campo de batalla en 2025 costaron “un promedio de 167 personas por kilómetro de territorio ocupado”.

“Se puede ver de inmediato qué están ocupando y qué no. Donde dicen que mantienen posiciones, se puede ver que no están sosteniendo nada”, señaló, aludiendo a las amplias zonas disputadas a lo largo del frente.

“Por el contrario, nosotros hemos avanzado”, añadió, en referencia a ganancias recientes en áreas disputadas en el frente suroriental que, dijo, fueron favorecidas por una prohibición del uso no autorizado del sistema satelital Starlink, de Elon Musk, por parte de las fuerzas rusas.

El impulso de Zelenski por un calendario de adhesión a la UE se produce mientras las conversaciones de paz enfrentan asuntos contenciosos, incluidos la secuencia de un alto el fuego, el control territorial y las garantías de seguridad. Kiev insiste en que cualquier cese de hostilidades debe ir acompañado de compromisos vinculantes de los socios occidentales para disuadir futuras ofensivas rusas.

Señaló que Estados Unidos está convencido de que Putin detendrá su guerra si Zelenski entrega el territorio oriental del Donbás, una idea que calificó de miope.

“Honestamente, no creo que eso sea todo lo que Rusia exige. Nuestra retirada del Donbás, y entonces la guerra terminará”, dijo. “Rusia es Rusia y, ya saben, no se puede confiar en ellos”.

Mientras la guerra continúa, Zelenski también llamó a los aliados occidentales a financiar y otorgar licencias para la producción de armas en Ucrania, señalando que Kyiv está cerca de producir en masa nuevos misiles que han penetrado las defensas aéreas rusas.

Confirmó que misiles de crucero FP-5 Flamingo, de fabricación ucraniana, impactaron con éxito el sábado una importante planta de producción de misiles en el interior de Rusia.

Indicó que la presión que Trump ha ejercido sobre Kiev para que haga concesiones en aras de la paz ha sido mucho mayor que la aplicada a Moscú. No obstante, dijo que sigue esperanzado en que su homólogo en Washington cambie de postura.

“Lo que le cuesta caro a los rusos es detener su flota en la sombra, detener sus empresas, su capacidad de comerciar, de exportar recursos energéticos desde Rusia, frenar la evasión de sanciones”, afirmó Zelenski, instando a Trump a presionar sectores que financian la maquinaria de guerra del Kremlin.

“Espero que el Presidente Trump y Estados Unidos presionen a Rusia y detengan a Putin”, dijo. “Pero confío principalmente en los ciudadanos ucranianos, en nuestro ejército, en nuestra producción”.

Zelenski reiteró declaraciones anteriores en el sentido de que Trump está presionando a Kiev para que haga concesiones con el fin de terminar la guerra y advirtió que cualquier alto el fuego sin garantías de seguridad vinculantes implicaría “grandes riesgos”.

“La guerra podría comenzar de nuevo. Un alto el fuego podría colapsar”, dijo. “No necesitamos una pausa. Necesitamos el fin de la guerra”.