El negocio de la nube de Amazon, AWS, se ve afectado por una interrupción generalizada: varias webs y aplicaciones se cayeron

Los servicios de datos de la bolsa de criptomonedas estadounidense Coinbase y del London Stock Exchange Group se encuentran entre los afectados por el problema de AWS.

El negocio de nube de Amazon se vio afectado el lunes por una interrupción, lo que provocó una interrupción generalizada en un servicio que sustenta sitios web y aplicaciones en todo el mundo.

El lunes temprano, Amazon Web Services informó de un “problema operativo” que afectaba a “múltiples servicios” en el norte de Virginia, un centro para su negocio global de centros de datos, pero en una actualización posterior dijo que el “problema se ha mitigado por completo”.

Empresas como la plataforma de intercambio de criptomonedas estadounidense Coinbase, el motor de búsqueda de inteligencia artificial Perplexity y los servicios de datos de London Stock Exchange Group informaron problemas relacionados con AWS. Snapchat, Lloyds Bank y BT estuvieron entre los sitios web que sufrieron interrupciones el lunes, según Downdetector.com.

El sitio web de HM Revenue & Customs, la autoridad tributaria del Reino Unido, también se vio afectado. HMRC afirmó que estaba trabajando con AWS para restablecer sus servicios.

En una actualización posterior el lunes, AWS dijo que “la mayoría de las solicitudes (en sus servicios de computación en la nube) ahora deberían tener éxito”, después de tomar medidas para resolver la interrupción. La compañía dijo que la interrupción se produjo después de fallas en su servicio DynamoDB, que proporciona software de base de datos para aplicaciones móviles y sitios web.

Amazon también declaró: "La mayoría de las operaciones del servicio de AWS se realizan con normalidad. Algunas solicitudes podrían verse limitadas mientras trabajamos para resolver el problema por completo".

Tras los esfuerzos de AWS por mitigar el problema, Coinbase afirmó haber observado indicios iniciales de recuperación. La aplicación bancaria de Lloyds también fue accesible tras problemas anteriores.

AWS es líder mundial en servicios de computación en la nube, por delante de Microsoft y Google. Sus centros de datos y aplicaciones sustentan aplicaciones móviles y sitios web de grandes empresas, así como servicios digitales para diversos gobiernos. Algunos de los negocios propios de Amazon, incluido su servicio de timbre con vídeo Ring, se vieron afectados, al igual que Alexa, su asistente de voz digital.

AWS es un importante motor de beneficios para Amazon, y los analistas pronostican que la división generará más de 126 000 millones de dólares en ingresos este año fiscal. Amazon se ha comprometido a invertir al menos 100 000 millones de dólares en el negocio este año, la mayor parte de los cuales se destinarán a la construcción de centros de datos para entrenar e implementar aplicaciones basadas en IA .

Rafe Pilling, director de inteligencia de amenazas en Sophos, dijo que la interrupción desatada por la interrupción "nos muestra cuán omnipresentes son los servicios como AWS para respaldar las aplicaciones y los servicios que usamos todos los días". Pilling agregó que no había indicios de un ataque malicioso, pero aconsejó a los usuarios tener cuidado al abrir cualquier enlace que pretenda ser de AWS, ya que los ciberdelincuentes podrían intentar aprovechar la situación.