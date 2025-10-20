Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Multinacionales
Multinacionales

El negocio de la nube de Amazon, AWS, se ve afectado por una interrupción generalizada: varias webs y aplicaciones se cayeron

Los servicios de datos de la bolsa de criptomonedas estadounidense Coinbase y del London Stock Exchange Group se encuentran entre los afectados por el problema de AWS.

Por: Financial Times

Publicado: Lunes 20 de octubre de 2025 a las 08:13 hrs.

Amazon internet tecnología IA
<p>El negocio de la nube de Amazon, AWS, se ve afectado por una interrupción generalizada: varias webs y aplicaciones se cayeron</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tío y sobrino crean empresa que ahora tiene proyectos por US$ 2.500 millones y a la que entró Martín Borda
2
Empresas

Luz verde a millonario proyecto inmobiliario de Felipe Ibáñez en Avenida Vitacura
3
Economía y Política

Manuel Marfán: “¿Quién es realmente Jeannette Jara? Esa es la pregunta de la que yo requiero una respuesta más clara”
4
DF MAS

Cómo dos emprendedores chilenos sedujeron en la Toscana a una de las empresas de logística más grandes del mundo
5
Empresas

Inmobiliaria de los Santolaya ve recuperación de la industria, pero advierte que hay “incentivos políticos” que frenan al sector
6
DF MAS

Dorothymanía: Los desconocidos mundos de la contralora
7
Empresas

Filial chilena de la francesa Le Creuset acusa a exejecutiva de estafa
8
Empresas

La disputa judicial que inició el Itaú Chile por transferir $ 140 millones por error
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete