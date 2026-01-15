El propietario de Wikipedia se asocia con Microsoft y Meta para la formación en contenidos de IA
La Fundación Wikimedia, gestora de la enciclopedia en internet, anunció que el año pasado se alió, entre otras empresas, con la "startup" de inteligencia artificial Perplexity y a la francesa Mistral AI, y que anteriormente se había asociado con Meta y Amazon.
Noticias destacadas
Wikipedia se asoció el jueves con varias grandes empresas tecnológicas, como Microsoft, Meta y Amazon, lo que supone un importante paso adelante en la capacidad de la organización sin ánimo de lucro para rentabilizar la dependencia de las empresas tecnológicas de sus contenidos.
La Fundación Wikimedia, gestora de la enciclopedia en internet, anunció que el año pasado se alió, entre otras empresas, con la "startup" de inteligencia artificial Perplexity y a la francesa Mistral AI, y que anteriormente se había asociado con Meta y Amazon. Ya tiene un acuerdo con Google, de Alphabet, que se anunció en 2022.
El contenido de Wikipedia es crucial para entrenar modelos de inteligencia artificial: sus 65 millones de artículos en más de 300 idiomas son una parte clave de los datos de entrenamiento para los asistentes y chatbots generativos de IA desarrollados por las grandes tecnológicas.
Sin embargo, las empresas que extraen grandes volúmenes de conocimientos de Wikipedia de libre acceso para el entrenamiento de IA han disparado la demanda de servidores y, por tanto, los costos de la organización sin ánimo de lucro, cuya principal fuente de ingresos son las pequeñas donaciones del público.
"Wikipedia es un componente crítico del trabajo de estas empresas tecnológicas que necesitan averiguar cómo apoyar financieramente", dijo Lane Becker, presidente de Wikimedia Enterprise, a Reuters en una entrevista.
"Nos llevó un corto tiempo entender el conjunto adecuado de características y funcionalidades que ofrecer si queremos que estas empresas pasen de nuestra plataforma gratuita a una plataforma comercial... pero todos nuestros socios de grandes tecnológicas ven realmente la necesidad de comprometerse a sostener el trabajo de Wikipedia."
El contenido de Wikipedia es creado y mantenido por unos 250.000 editores voluntarios en todo el mundo, que escriben, editan y verifican la información.
"El acceso a información fiable y de alta calidad está en el centro de cómo pensamos sobre el futuro de la inteligencia artificial en Microsoft. (...) (Con Wikimedia), estamos ayudando a crear un ecosistema de contenido sostenible para el internet de la IA, donde se valora a los colaboradores", dijo el vicepresidente corporativo de Microsoft, Tim Frank.
Wikimedia nombró a la exembajadora de EEUU en Chile Bernadette Meehan como su nueva directora ejecutiva, con efecto a partir del 20 de enero, según adelantó Reuters el mes pasado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Villarica es la comuna donde las viviendas en primera línea de playa ofrecen la mayor prima por ubicación e Iquique es donde registran la más baja
Según un análisis de Tinsa by Accumin, solo 13,5% del stock de vivienda nueva disponible en los principales balnearios del país corresponde a proyectos frente al borde costero. En promedio, el valor de estos inmuebles es 81,3% mayor que el de una unidad comparable más al interior del radio urbano.
Sala cuna: se intensifican las negociaciones, pero nuevas indicaciones complican el futuro del proyecto
Ayer el Gobierno recibió el nuevo paquete de modificaciones elaborado por Chile Vamos. Desde las organizaciones sociales también están desplegando conversaciones para acelerar la tramitación de la propuesta.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete