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Eli Lilly firma acuerdo de US$ 2.750 millones con compañía hongkonesa para el desarrollo de fármacos con IA

La farmacéutica busca construir un nuevo pipeline mientras invierte en infraestructura tecnológica y capacidades de investigación.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 29 de marzo de 2026 a las 16:52 hrs.

Farmacias IA China
<p>Eli Lilly firma acuerdo de US$ 2.750 millones con compañía hongkonesa para el desarrollo de fármacos con IA</p>

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