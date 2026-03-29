Eli Lilly firma acuerdo de US$ 2.750 millones con compañía hongkonesa para el desarrollo de fármacos con IA

Eli Lilly ha firmado un acuerdo de desarrollo de fármacos impulsado por inteligencia artificial (IA) con la hongkonesa Insilico Medicine que podría alcanzar un valor de hasta US$ 2.750 millones.

Según el acuerdo, anunciado el domingo, Insilico es elegible para recibir US$ 115 millones en pagos iniciales; otros hitos podrían elevar el valor hasta US$ 2.750 millones, además de royalties escalonados sobre futuras ventas. A cambio, Lilly obtiene los derechos exclusivos a nivel mundial para desarrollar y comercializar potenciales medicamentos.

La alianza con Insilico otorga a Lilly acceso a las plataformas de IA de última generación de la firma. Ambas compañías planean colaborar en múltiples programas de investigación y descubrimiento para objetivos específicos seleccionados por Lilly, según un comunicado. Las empresas no especificaron qué áreas de enfermedades o targets les interesan.

Los planes de largo plazo de Eli Lilly

Pese a su éxito en la venta de medicamentos para la obesidad, Lilly ya está trabajando para construir un pipeline de futuros fármacos que impulsen su próxima etapa.

Está invirtiendo fuertemente en IA, con la esperanza de acelerar el proceso de desarrollo de medicamentos, que suele ser complejo. Y gracias a los ingresos extraordinarios provenientes de los fármacos para bajar de peso, Lilly ha construido un supercomputador impulsado por Nvidia en su sede en Indianápolis y en enero anunció que creará un nuevo laboratorio de investigación por US$ 1.000 millones en San Francisco.

“El desafío que tenemos ahora es cómo encontrar otro ciclo de éxito antes de que este se agote, ojalá mucho antes de que se agote, y lograr algo así como velocidad de salida”, dijo el CEO de Lilly, Dave Ricks, en un evento con el CEO de Nvidia, Jensen Huang, en enero. “¿Podemos encontrar más biología usando IA? Ese es realmente el santo grial”.