"¿Estás muerto?" Una aplicación china para personas que viven solas se hace viral y desata furor
Una aplicación llamada "¿Estás muerto?", pensada para personas que viven solas, se ha hecho viral en China, con un aumento de las descargas y muchos comentarios en las redes sociales, lo que ha llevado a la empresa a introducir una cuota de suscripción y cambiar su nombre para una audiencia mundial.
La aplicación, llamada Sileme en chino, que se traduce al español como "¿Estás muerto?", es "una herramienta de seguridad ligera creada para personas que viven solas", desde estudiantes a trabajadores de oficina solitarios o "cualquiera que elija un estilo de vida aislado", dice su equipo de desarrollo.
La aplicación requiere establecer un contacto de emergencia y envía notificaciones automáticas si el usuario no se ha registrado en ella durante días consecutivos.
En China puede haber hasta 200 millones de hogares unipersonales, con una tasa de vida en solitario que supera el 30%, según el periódico estatal Global Times.
Sileme anunció el martes en su cuenta oficial de Weibo que la empresa lanzará la marca global Demumu en su nueva versión, que saldrá a la venta próximamente.
La aplicación ya se llama Demumu en la lista de aplicaciones de pago de Apple, donde ocupa actualmente el segundo puesto, tras haber alcanzado el primer puesto a principios de semana.
"Gracias a todos los internautas por su apoyo entusiasta. Al principio éramos un pequeño equipo desconocido, cofundado y gestionado de forma independiente por tres personas nacidas después de 1995", dijo Sileme.
El domingo anunció que lanzaría un sistema de pago de ocho yuanes (1,15 dólares) para ayudar a cubrir los crecientes costos. Demumu, en la App Store de Apple, ya cobraba 8 dólares de Hong Kong por descargar la aplicación.
Los internautas en las plataformas de redes sociales, incluido Weibo, pidieron a Sileme que no cambiara su nombre, mientras que otros sugirieron opciones como "¿Estás vivo?", "¿Estás en línea?" o "¿Estás ahí?".
"Quizá algunas personas conservadoras no puedan aceptarlo", dijo un usuario, pero es útil por motivos de seguridad. "Hará que los personas solas nos sintamos más tranquilos".
