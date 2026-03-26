Netflix sube los precios de las suscripciones hasta en US$ 2 al mes

La última vez que la firma de streaming hizo una movida similar en EEUU fue en enero de 2025. Los cambios entran en vigor de inmediato para los nuevos clientes. Los clientes actuales recibirán una notificación por correo electrónico un mes antes de que se apliquen las nuevas tarifas.

Netflix aumentó el precio de su suscripción estándar de streaming con anuncios en Estados Unidos en US$ 1, hasta los US$ 8,99 al mes, la primera vez en poco más de un año.

El plan estándar de la compañía, sin anuncios, subió US$ 2, hasta los US$ 19,99 al mes, mientras que el plan premium, que admite hasta cuatro dispositivos simultáneamente, aumentó US$ 2, hasta los US$ 26,99.

“Seguimos ofreciendo una variedad de precios y planes para satisfacer diversas necesidades”, dijo la compañía en un comunicado.

La última vez que Netflix subió los precios en Estados Unidos fue en enero de 2025. Los cambios entran en vigor de inmediato para los nuevos clientes. Los clientes actuales recibirán una notificación por correo electrónico un mes antes de que se apliquen los nuevos precios.

La compañía mencionó su continua inversión en programación, incluyendo una nueva temporada del exitoso anime One Piece y la película dramática Peaky Blinders: The Immortal Man. Netflix también ha estado promocionando más eventos en vivo, incluyendo el concierto de regreso de BTS la semana pasada.