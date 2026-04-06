El tráfico por el estrecho de Ormuz sube a su mayor nivel en semanas

En base a negociaciones con Irán, el fin de semana circularon 21 buques, el mayor número para dos días desde el comienzo del conflicto. Países como China, India, Irak, Tailandia, Grecia, Turquía e incluso Francia han logrado hacer pasar sus naves.

El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha aumentado a sus niveles más altos desde los primeros días de la guerra, a medida que más países aseguran aparentes acuerdos de paso seguro con Irán.

La vía marítima registró el tránsito de 21 buques durante el fin de semana, mientras más gobiernos con escasez energética negocian para extraer embarcaciones, cargamentos y tripulaciones desde el Golfo Pérsico, reforzando el control de Teherán sobre el paso. Se trata del mayor total en dos días desde los primeros días de marzo, cuando el tráfico venía a la baja.

De esas embarcaciones, 13 se dirigieron hacia el mar Arábigo.

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Los buques iraníes siguen dominando el tráfico, pero el domingo un petrolero que transportaba crudo iraquí cruzó el estrecho, después de que Irán señalara que otorgaría una exención al “hermano Irak”. India —que ha negociado la salida de algunos barcos e incluso ha recibido gas licuado de petróleo iraní por primera vez en años— ha visto ya a ocho de sus buques LPG transitar.

Aunque el número de embarcaciones sigue siendo una fracción de lo que era antes de la guerra, cuando alrededor de 135 buques cruzaban regularmente cada día, más países están asegurando tránsitos. La semana pasada, dos portacontenedores vinculados a China lograron el cruce en un segundo intento. Dos embarcaciones vinculadas a Japón también han pasado.

En los últimos tres días, el Sohar LNG (en blanco) salió del Golfo Pérsico por una ruta sur en Ormuz, mientras el buque LPG Green Asha tomó el paso iraní para transitar.

"A merced de Irán"

El estrecho de Ormuz, un corredor estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo, se ha convertido en un punto focal a medida que la guerra entra en su sexta semana, con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con atacar infraestructura civil y desatar el “infierno” sobre Irán si no reabre el paso. Teherán ha señalado que solo lo hará una vez que los peajes que está cobrando a los buques por transitar puedan cubrir los daños de la guerra.

“Irán está respondiendo a solicitudes de sus socios mientras refuerza su control sobre Ormuz”, dijo Muyu Xu, analista senior de mercado de crudo en Kpler Ltd., con sede en Singapur. “El paso sigue estando a merced de Irán y la situación podría cambiar en cualquier momento si el conflicto escala”.

Irán también está avanzando en una ley que regula su control del estrecho y las tarifas de paso, una medida que formaliza un sistema de pagos que ha estado en funcionamiento durante semanas, según armadores.

Mientras Teherán negocia con países aliados, los términos de estos acuerdos siguen siendo opacos. Esto ocurre incluso cuando los acuerdos son reconocidos públicamente, como en el caso de Irak durante el fin de semana. Más aún en situaciones donde no está claro qué contrapartes aseguraron el paso seguro, como con buques vinculados a Francia y Japón.

La semana pasada, a Pakistán se le ofrecieron 20 cupos para retirar barcos del Golfo —más de los que actualmente tiene atrapados detrás del estrecho de Ormuz—. El país ha estado evaluando opciones, incluyendo asumir otros petroleros y potencialmente cambiar su bandera para asegurar fertilizantes, petróleo y otros suministros.

Buques con vínculos con China, Turquía, Grecia y Tailandia también han transitado.

Hasta ahora, la mayoría de las naves autorizadas han seguido lo que parece ser una ruta indicada por Teherán, manteniéndose cerca de la costa iraní. Sin embargo, más embarcaciones han comenzado a tomar una ruta por la costa opuesta. Omán, que comparte las aguas del estrecho, confirmó el domingo que ha sostenido conversaciones para facilitar el flujo.