Bill Gates declaró ante el Congreso que Jeffrey Epstein consideró chantajearlo

“Había una especie de lenguaje velado, algo como: ‘Oye, todos deberíamos querer ser amigos’”, declaró el cofundador de Microsoft en su comparencencia de principios de junio. “Lo enfrenté de manera muy explícita y le dije: ‘Mira, si crees que vas a conseguir más dinero de esto, no va a pasar", agregó,

Bill Gates declaró ante legisladores estadounidenses que creía que Jeffrey Epstein podría haber considerado chantajearlo, según transcripciones publicadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En una comparecencia a puerta cerrada realizada el 10 de junio, Gates refutó detalles que Epstein había registrado en correos electrónicos que se enviaba a sí mismo sobre las relaciones extramatrimoniales del cofundador de Microsoft. Señaló que Epstein, el fallecido delincuente sexual, posiblemente intentaba utilizar esa información -incluidas, según Gates, “literalmente docenas de falsedades"- para obtener influencia sobre él.

“No fui víctima de chantaje”, declaró Gates ante el comité. Sin embargo, agregó que “al revisar esos correos electrónicos, parece que las ideas del señor Epstein apuntaban en esa dirección”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Gates dijo que abordó directamente esa posibilidad con Epstein, especialmente cuando intentaba poner fin a la comunicación con él. Reconoció las infidelidades, pero sostuvo que no tuvo ninguna relación con mujeres a través de Epstein. Gates ha afirmado reiteradamente que no tenía conocimiento directo de los delitos cometidos por Epstein contra menores de edad.

“Había una especie de lenguaje velado, algo como: ‘Oye, todos deberíamos querer ser amigos’”, declaró Gates. “Lo enfrenté de manera muy explícita y le dije: ‘Mira, si crees que vas a conseguir más dinero de esto, no va a pasar. Y si eso significa que tendrás que hablar con otras personas sobre estas cosas, asumiré las consecuencias y las enfrentaré’”.

Varias preguntas se centraron en el papel que desempeñó Epstein en la negociación de un acuerdo de salida para Boris Nikolic, uno de los asesores más cercanos de Gates. El cofundador de Microsoft también señaló que Epstein solicitó donaciones filantrópicas en su nombre, algo que él había dejado claro que no haría.

La inclusión de Gates —entonces uno de los hombres más ricos del mundo— en el círculo de Epstein refleja el amplio alcance de las conexiones del financiero en los ámbitos de las finanzas, la tecnología y la academia. Además de Gates, el comité que investiga los delitos de Epstein ha solicitado testimonios de Bill Clinton y Hillary Clinton, del cofundador de Apollo Global Management, Leon Black, y de la directora jurídica de Goldman Sachs, Kathryn Ruemmler.

Gates ha reconocido públicamente haber mantenido múltiples relaciones extramatrimoniales durante su matrimonio con Melinda French Gates, lo que contribuyó a su divorcio tras 27 años de matrimonio.

“Estos asuntos no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosos para mi familia”, dijo Gates en la declaración preparada para su comparecencia. “Como ahora puede ver el público a partir de los documentos divulgados, Epstein estaba utilizando información sobre mis infidelidades —junto con muchas mentiras que añadió— para presionarme a reanudar una relación con él”.

Tras la publicación de la transcripción, un vocero afirmó que Gates agradeció la oportunidad de testificar y respalda la divulgación completa de los archivos relacionados con Epstein. Agregó que respondió todas las preguntas durante casi seis horas y que “ahora que la transcripción completa y sin censura está disponible públicamente, cualquiera puede revisar los detalles por sí mismo”.

En su testimonio, Gates indicó que se reunió con Epstein entre 12 y 14 veces, además de sostener dos videollamadas por Skype, durante un período de cuatro años.

Epstein murió mientras esperaba juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Las autoridades determinaron que se trató de un suicidio.

La representante Emily Randall, demócrata por el estado de Washington e integrante del Comité de Supervisión, sostuvo que el objetivo de la investigación es lograr justicia para las víctimas. Al salir de la audiencia en la que Gates declaró a comienzos de este mes, señaló que ello requiere interrogar a personas que, aunque no participaron directamente en los delitos de Epstein, en algunos casos estuvieron dispuestas a ignorar señales de alerta evidentes.

“El señor Gates ha sido abierto y cooperativo al responder nuestras preguntas, pero creo que algunas de sus respuestas muestran que muchos de los hombres que interactuaron con Jeffrey Epstein vieron únicamente lo que querían ver en esas interacciones”, afirmó Randall.