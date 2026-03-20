Irak declara fuerza mayor en yacimientos de petroleras extranjeras por interrupciones en Ormuz
El conflicto ha impedido el transporte de la mayor parte de las exportaciones de crudo del país
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Irak declaró fuerza mayor en todos los yacimientos petrolíferos explotados por empresas extranjeras, informaron fuentes del Ministerio de Petróleo.
La navegación por el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado, se ha visto gravemente afectada por una actividad militar sin precedentes en Oriente Medio, indicó el Ministerio de Petróleo en una carta fechada el 17 de marzo a la que Reuters tuvo acceso.
La mayor parte de las exportaciones de crudo iraquí transitan por el estrecho, y las interrupciones han provocado que la capacidad de almacenamiento haya alcanzado sus límites, según la carta.
Los precios internacionales del petróleo se situaron el viernes en su nivel más alto en casi cuatro años, a medida que se intensificaba la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya dura tres semanas.
"Los socios internacionales no pudieron designar petroleros para transportar el crudo, lo que impidió las exportaciones a pesar de que la empresa petrolera estatal SOMO estaba lista para cargar los envíos", sostenía la carta.
"En vista de la situación, el ministerio ordenó el cierre total de la producción en las zonas de concesión afectadas, sin que la medida dé lugar a indemnización alguna según los términos del contrato".
El ministerio indicó que la reducción se revisaría periódicamente en función de la evolución de la situación regional e invitó a las empresas a mantener conversaciones urgentes para acordar las operaciones esenciales, los costos y la dotación de personal en condiciones de fuerza mayor.
El ministro de Petróleo de Irak, Hayan Abdel-Ghani, afirmó que la producción de crudo de la Compañía Petrolera de Basora se ha reducido a 900.000 barriles diarios (bpd) desde 3,3 millones de bpd tras la interrupción de las exportaciones desde los puertos del sur del país.
La caída de la producción y las exportaciones va a poner a prueba las ya frágiles finanzas de Irak, ya que el Estado depende de las ventas de crudo para casi todo el gasto público y más del 90% de sus ingresos.
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán se ha extendido más allá de las fronteras de Irán, ya que Teherán ha respondido atacando a Israel y a los Estados árabes del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses.
Israel, en tanto, ha lanzado nuevos ataques en el Líbano después de que la milicia Hezbolá disparara a través de la frontera.
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