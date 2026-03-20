EEUU enviará miles de infantes de marina al Medio Oriente, pero Trump insiste en que no se desplegarán en terreno

En la vereda del frente, el Ayatolá Mojtaba Jamenei aseguró que "el enemigo" está "derrotado", en una declaración por escrito con motivo del Año Nuevo persa.

“No voy a enviar tropas a ningún sitio”, señaló el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el jueves por la tarde, cuando se le consultó por la posibilidad de despliegue en terreno en el marco de la guerra contra Irán. Aunque, fuentes de la Casa Blanca aseguraron a Wall Street Journal que el mandatario insiste en que no habrá soldados on the ground, varios reportes indican que sí habrá el envío de nuevas tropas.

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Hasta el minuto, 50.000 tropas se encuentra en la región en cuestión, mientras que la 31° Unidad Expedicionaria de Marines, conformada por otros 2.200 marines, avanza hacia Medio Oriente y se espera que llegue en aproximadamente una semana, detalla Financial Times.

Por otra parte, otro reporte de WSJ sostiene que Estados Unidos en conjunto con sus aliados están enviando aviones de ataque que vuelan a baja altura sobre las rutas marítimas para atacar buques de la armada iraní y helicópteros Apache para derribar los drones, con el objetivo de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Extraña unidad" en Irán

En la vereda del fente, el Ayatolá Mojtaba Jamenei aseguró que "el enemigo" está "derrotado" en una declaración por escrito con motivo del Año Nuevo persa. En ella, criticó la “ilusión” de EEUU e Israel de que al haber asesinado en los primeros ataques al líder supremo ayatolá Ali Jamenei -su padre- podrían “dominar” y luego “desintegrar” Irán.

En cambio, el recién asumido líder supremo planteó que se había forjado una "extraña unidad" entre los iraníes, "a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos", mientras que

En la declaración también llamó a los medios locales a evitar “seriamente” informar sobre cualquier debilidad que pudiera ser explotada, y exhortó a los vecinos de Irán, Afganistán y Pakistán, a resolver sus diferencias.

Por otra parte, dirigiéndose a Turquía y Omán, aseguró que Irán no había lanzado ataques con misiles contra ellos durante esta guerra. Lo anterior pese a reportes respecto a que las fuerzas de la OTAN interceptaron ataques contra territorio turco al menos en dos ocasiones.