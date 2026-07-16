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Irán advierte que un ataque de EEUU al estrecho de Ormuz cruzará una "línea roja" y amenaza con represalias

Teherán endureció su discurso tras las amenazas de Donald Trump de ampliar los bombardeos contra infraestructura estratégica. La advertencia elevó la tensión en una de las principales rutas del comercio mundial de petróleo y mantuvo al Brent sobre los US$ 85 por barril.

Por: Maria Gabriela Arteaga

Publicado: Jueves 16 de julio de 2026 a las 10:24 hrs.

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<p>Irán advierte que un ataque de EEUU al estrecho de Ormuz cruzará una "línea roja" y amenaza con represalias</p>

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