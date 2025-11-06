Nancy Pelosi se retira de la política tras 40 años en el Congreso de EEUU

Pelosi es ícono del Partido Demócrata, fue la primera mujer presidenta de la Cámara de Representantes y una de las figuras más poderosas de la política estadounidense.

Nancy Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, anunció este jueves que no se presentará a la reelección al Congreso en 2026, poniendo fin a una trayectoria de 40 años como icono de los demócratas.

"No buscaré la reelección al Congreso. Con un corazón agradecido, espero con ilusión mi último año de servicio", dijo Pelosi en un video publicado en la red social X.

Those who believe in liberty and dignity, goodness and generosity must never give in to the forces arrayed against the things we hold dearest.



As I soon begin my final year in Congress, I believe as fervently as ever that this must be our path forward.https://t.co/uDFXjbv6nz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 6, 2025

La extitular de la Cámara de Representantes, que durante mucho tiempo ha sido una de las figuras más influyentes del Partido Demócrata, permanecerá en el Congreso un año más, pero no buscará otro mandato de dos años en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Fue elegida congresista por primera vez en 1987 para representar a San Francisco. Fue presidenta de la Cámara desde 2007 hasta 2011, y nuevamente desde 2019 hasta 2023. Hoy, a sus 85 años, se retira de la política local. Su salida está marcada por la aprobación por parte de Californbia de la "Propuesta 50", un esfuerzo estatal de redistribución de distritos destinado a arrebatar cinco escaños a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

La veterana política ha estado al frente en la lucha por el control de la Cámara baja, enfrentándose al republicano Donald Trump, con quien tuvo una disputa durante su primer mandato presidencial entre 2017 y 2020.

Durante su mandato, inspiró tanto admiración como temor entre sus miembros. Entre sus logros legislativos más destacados se encuentra la aprobación de la Ley de Asistencia Asequible, conocida como Obamacare, en 2010.