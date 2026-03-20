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Trump dice que Estados Unidos evalúa “reducir” el esfuerzo militar contra Irán

No está claro cómo respondería la República Islámica a cualquier decisión unilateral de pausar los ataques, considerando que se ha mostrado reacia incluso a discutir la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 20 de marzo de 2026 a las 19:49 hrs.

guerra Trump Estados Unidos Irán medio oriente
<p>Trump dice que Estados Unidos evalúa “reducir” el esfuerzo militar contra Irán</p>

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