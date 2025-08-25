Click acá para ir directamente al contenido
Aseguradores: la firma que más invalidez ha producido en el SIS “es una empresa estatal que se dedica al cobre”

El director ejecutivo del gremio, Marcelo Mosso, agregó que en los primeros lugares están las compañías de buses que operan en el transporte público.

Por: María Paz Infante

Publicado: Martes 26 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>Expertos debatieron sobre la sostenibilidad del SIS en un conversatorio organizado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) y la Alta Dirección de la FEN de la Universidad de Chile.</p>

Expertos debatieron sobre la sostenibilidad del SIS en un conversatorio organizado por la Asociación de Aseguradores de Chile (AACh) y la Alta Dirección de la FEN de la Universidad de Chile.

