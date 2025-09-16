Banca aumenta en 15% sus gastos en inversiones tecnológicas para elevar digitalización y eficiencia

BancoEstado es la firma que más recursos destinó a informática al gastar $ 103.314 millones.

7,2% AUMENTÓ LA BANCA SUS GASTOS EN ADMINISTRACIÓN.

Ya sea para colocar su marca en carteles o para invertir en avances tecnológicos, en un año la banca aumentó sus gastos de administración en 7,2%, alcanzando al cierre de julio de 2025 montos por US$ 1.832 millones.

Mientras que en igual período de 2024 el gasto fue de US$ 1.747 millones, según la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).Bci es el banco que más dinero destinó a gastos para publicidad, informática, subcontratación y directorios al gastar $ 323.303 millones. Para la firma representó un crecimiento de 11% en un año.

Informática y comunicación

Con el objetivo de destinar recursos en tecnología y capacidad operativa, el ítem que recibió más recursos fue informática y comunicaciones, de acuerdo con la información de la CMF.

Los montos alcanzaron los $ 486.355 millones en julio de este año, lo que significó un alza de 15,7% al compararlo con el mismo mes en 2024.

BancoEstado es la entidad que más recursos destinó a innovación tecnológica, al gastar $ 103.314 millones, esto es un aumento de 33,8% en 12 meses.

Frente al alza, el socio líder de asuntos regulatorios y riesgo financiero de Deloitte, Jorge Cayazzo, aseguró que se debe al “mayor dinamismo del sector en materia de digitalización, automatización de procesos y adopción de nuevas tecnologías, lo que seguirá siendo la tónica para los años que vienen”.

Asimismo, el socio de riesgo y regulación financiera de PwC Chile, Luis Figueroa, afirmó que esta situación responde a la necesidad “de alcanzar mayores niveles de eficiencia en un ambiente cada vez más competitivo y digital, lo cual implica contar con recursos tecnológicos más avanzados”.

Agregó que el crecimiento se ve reforzado por la presión de un marco regulatorio más exigente.

Otros gastos

Por otro lado, en 12 meses, los gastos en publicidad aumentaron 7,7%, al totalizar $ 153.396 millones en julio de este año. Banco Falabella destacó al registrar $ 46.310 millones en esta categoría, liderando el ranking. Es decir, un aumento de 10,6% en comparación con el año anterior.

En tanto, para gastos de directorio, el total se elevó 0,8% en el período de un año, al registrar gastos de $ 13.221 millones frente a los $ 13.112 que anotó en julio de 2024. Bci es la firma que más fondos destinó, ya que registró gastos de $ 5.341 millones.