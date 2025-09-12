CEO de Banco Ripley deja el cargo para asumir como gerente corporativo de Ripley Servicios Financieros

En su reemplazo, la compañía designó a Gustavo Alcalde como nuevo gerente general del banco.

En línea con el plan de proyectar y ampliar el desarrollo de sus operaciones financieras en la región, Ripley anunció la creación de Ripley Servicios Financieros, un área corporativa regional orientada a coordinar la estrategia común de los bancos de Chile y Perú, entidad que será liderada por Alejandro Subelman.

El anuncio estuvo acompañado por la renuncia de Subelman al cargo de gerente general del Banco Ripley, quien estuvo en el puesto por 10 años. Desde el 1 de octubre, asumirá como gerente corporativo de Ripley Servicios Financieros.

“Esta nueva área refleja el crecimiento que ha tenido Banco Ripley y el potencial que vemos para seguir fortaleciendo nuestro negocio en la región. Valoramos especialmente que Alejandro asuma la conducción de Ripley Servicios Financieros, un rol clave para seguir impulsando el desarrollo que ha tenido nuestro negocio financiero en los últimos años”, aseguró el CEO de Ripley Corp, Lázaro Calderón.

Por su parte, Subelman señaló que “hoy atendemos a 3,5 millones de clientes bancarios en Chile y en Perú" y añadió que "este nuevo modelo de coordinación regional nos permitirá avanzar más rápido en innovación y responder mejor a sus necesidades”.

Reemplazo

Tras los nuevos movimientos, se designó como CEO de Banco Ripley a Gustavo Alcalde, quien comenzará su gestión el 1 de octubre de este año.

El nuevo gerente general del banco, es ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile y entró a la firma en 2019. Actualmente es gerente de marketing y productos bancarios desde 2022. Anteriormente, el ejecutivo se desarrolló en McKinsey & Company y en Santander Corporate & Investment Banking.

Estos no son los únicos cambios anunciados por el banco. Durante la misma jornada, el directorio aceptó la renuncia del director Mauricio San Miguel Vásquez y se acordó designar a Subelman en su reemplazo en la mesa.