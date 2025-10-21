Colocaciones de factoring no bancario alcanzan los US$ 840 millones y suben 12% en el primer semestre

Los principales clientes operan en el sector de la construcción, el comercio y la manufactura, aportando 45,9% de las operaciones.

Durante el primer semestre de 2025, el stock bruto de las cuentas por cobrar de las firmas que forman parte de la asociación de empresas de factoring no bancarias alcanzó $ 784.516 millones (US$ 840 millones), lo que significó para la entidad un incremento de 12% en un año.

Por su parte, el factoring sigue siendo la principal concentración de las colocaciones de los asociados, con $ 535.677 millones. El producto alcanzó una variación interanual de 15,2% y representó 68,2% de la concentración total.

Por otro lado, los flujos de colocaciones alcanzaron $1.056.785 millones durante el segundo trimestre de 2025, es decir, un aumento de 13,64% en comparación al mismo período del año anterior.

Dado su preeminencia, los flujos del negocio de factoring, no solo anotaron

$ 925.985.283 millones, sino que representaron 87,6% del total de los productos.

Los principales clientes de la industria operan en los sectores de la construcción, comercio y manufactura, aportando 45,9% de las operaciones en el sexto mes de este año. En un año, el sector de la manufactura y el comercio anotaron un crecimiento de 15,6%.

Morosidad

A junio de este año, la morosidad llegó a 11%, disminuyendo en comparación al trimestre anterior. En esta línea, los créditos automotrices fueron los que registraron la mayor alza a junio de este año, al alcanzar una morosidad de 3,52%.

En cuanto a los productos de factoring, se anotó una disminución de 7,01%, alcanzando un mora de 11,2%.