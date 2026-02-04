Grupo Santander anota ganancias por US$ 16.658 millones al cierre de 2025

En el caso de Chile, el banco reportó que la operación en el territorio nacional logró utilidades por US$ 861 millones, lo que significó un alza de 15,9% en el período de un año.

Este martes, el Grupo Santander informó sus resultados financieros al cierre de 2024. La firma española obtuvo utilidades por US$ 16.658 millones, lo que implicó un crecimiento de 12,1% interanual, ya que en el mismo mes de 2024, alcanzó los US$ 14.854 millones.

La institución aseguró que los resultados se apoyaban en una buena evolución del margen de intereses, ingresos por comisiones en niveles récord y mejoras de eficiencia, junto con una evolución positiva de la calidad crediticia.

Al respecto, la presidenta de Santander, Ana Botín, afirmó que “en 2025 volvimos a alcanzar resultados récord y cumplimos con nuestro plan estratégico a tres años. Sumamos ocho millones de nuevos clientes, logramos ingresos por comisiones récord, redujimos los costos y elevamos el beneficio por acción un 17%”.

Así, la entidad alcanzó los 180 millones de clientes. Además, los depósitos aumentaron 5% en 12 meses y los fondos de inversión crecieron en el orden del 14%, lo que reflejó “una mayor actividad de los clientes y de la dinámica positiva de los mercados”, aseguró la firma en documento.

Mientras, el crédito subió 4%, impulsado por el crecimiento en todos los negocios y la incorporación de nuevos clientes, especialmente en retail y consumer, así como en paymentsy wealth.

La presidenta del banco agregó que de cara al futuro, “esperamos que los ingresos sigan creciendo y que los costes disminuyan en euros constantes, lo que nos permitirá lograr mayores beneficios en 2026 y 2027, con un RoTE esperado por encima del 20% en 2028”.

Chile y filiares

En el caso de Chile, el Grupo Santander reportó que la operación en el territorio nacional logró ganancias por US$ 861 millones, lo que significó un alza de 15,9% en el período de un año. Asimismo, publicó que la firma cuenta con 4.608 miles de clientes al cierre del año pasado.

Mientras, en el caso de Payments, que involucra a la sociedad PagoNxt, le generó al banco utilidades por US$ 1.043 millones, lo que representó un crecimiento de 155% en un año. Además, el volumen de pagos aumentó 9% hasta los US$ 680.345 millones, incluyendo volumen de pagos de Getnet y la facturación de las tarjetas.

Por otro lado, los negocios de banca privada, gestión de activos y seguros del grupo -wealth management & insurance- incrementó sus ganancias un 27%, ya que alcanzó US$ 2.437 millones, apoyado por un fuerte crecimiento de los ingresos en todos los negocios (comisiones e ingresos procedentes de joint ventures de seguros y carteras de inversión).

Así, los activos bajo gestión anotaron un nuevo récord de US$ 659.084 millones, es decir, un alza de 14% interanual.

Webster Bank

En la jornada, el banco también anunció la compra de Webster Financial Corporation, la empresa matriz de Webster Bank por US$12.200 millones. Se trata de un banco minorista y de empresas ubicado en Estados Unidos, con sede en Stamford.

Sobre la operación, Botín comentó que es una acción estratégica para el negocio de Santander en el gigante norteamericano y que, “nos sitúa camino de alcanzar un RoTE de en torno al 18% en Estados Unidos en 2028, entre los cinco bancos más rentables de los 25 mayores bancos comerciales del país. Además, favorece el objetivo del grupo de superar el 20% de RoTE en 2028”.

Agregó que la compra aporta de manera positiva al beneficio por acción entre 7% y 8% y un retorno sobre el capital invertido de aproximadamente 15% .

Recalcó que este acuerdo supone “un paso muy relevante y estratégicamente clave para Santander US, ya que crea un banco más fuerte para los clientes y las comunidades”.

Y que a pesar de que la situación geopolítica es más volátil que el año pasado, “el escenario macroeconómico global actual sigue siendo positivo para Santander. Las perspectivas económicas de Estados Unidos son mejores de lo esperado, Europa está ganando tracción y Latinoamérica destaca claramente en competitividad en el nuevo contexto global”.