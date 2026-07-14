Banca de EEUU en récords: JPMorgan logra ganancias históricas y Goldman Sachs marca un máximo en negociación de acciones

Los grandes bancos se han favorecido por con la racha de gran actividad del trading de acciones impulsada por la volatilidad desde que Trump ganó las elecciones de 2024. (Foto: Bloomberg)

En tanto, Bank of America también mostró sólidos resultados, favorecido por un volumen sin precedentes de operaciones bursátiles y por el repunte de las fusiones y adquisiciones. Por su parte, Wells Fargo superó previsiones en gestión de patrimonio y banca de inversión.

JPMorgan Chase & Co. reportó sus mayores ganancias trimestrales de la historia, gracias a que los operadores de acciones superaron ampliamente las estimaciones de los analistas y a que una participación de larga data en Visa Inc. generó una utilidad de US$ 4.600 millones.

Al mismo tiempo, Goldman Sachs Group Inc. pulverizó sus propios récords de negociación de acciones en Wall Street, registrando US$ 7.420 millones en un trimestre en el que los índices se dispararon y la volatilidad del mercado continuó en torno a la inteligencia artificial y la guerra en Oriente Medio.

En el caso de JPMorgan, los ingresos por operaciones con acciones en el segundo trimestre aumentaron un 86% respecto al año anterior, alcanzando los US$ 6.030 millones, según un comunicado emitido el martes. Esta cifra superó incluso la estimación más alta entre los analistas encuestados por Bloomberg y elevó los ingresos totales por operaciones a US$ 12.100 millones, superando el máximo histórico anterior registrado en los primeros tres meses de este año.

El mayor banco de Estados Unidos está presentando sus resultados junto con la mayoría de sus principales competidores. Los analistas prevén que las firmas reporten otro trimestre excepcional para sus mesas de operaciones con acciones, las cuales han mantenido una racha de gran actividad impulsada por la volatilidad desde que el presidente Donald Trump ganó las elecciones de 2024.

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Aunque prácticamente todas las áreas de negocio superaron las expectativas, el CEO, Jamie Dimon, se mostró cauteloso respecto a las perspectivas futuras. "Varios riesgos se están desplazando bajo la superficie como placas tectónicas, incluidas las tensiones geopolíticas y las guerras, una inflación persistente, grandes déficits fiscales a nivel mundial y precios elevados de los activos", señaló Dimon en el comunicado.

Las acciones de JPMorgan, con sede en Nueva York —que habían subido un 3,8 % este año hasta el lunes—, cayeron un 1,4 % en las primeras operaciones de la jornada en Nueva York.

Goldman Sachs y su propio récord

En lo que respecta al detalle de Goldman Sachs, los resultados de abril a junio marcan el tercer trimestre consecutivo en el que su unidad de renta variable ha alcanzado un récord histórico para cualquier banco. Sus ganancias en los últimos tres meses superan las obtenidas en los cuatro trimestres de 2019 juntos.

El resultado de renta variable aumentó un 72% interanual, impulsado tanto por la financiación como por la obtención de beneficios en operaciones especulativas, según informó el banco en un comunicado el martes. Los operadores de tipos de interés también superaron las expectativas tras un decepcionante primer trimestre, y sus banqueros de inversión registraron sus comisiones más altas desde 2021 por asesoramiento en fusiones y adquisiciones y suscripción de valores.

Goldman Sachs reportó ingresos de US$ 4.590 millones en operaciones con tipos de interés. Las comisiones por banca de inversión ascendieron a US$ 3.400 millones, superando el consenso de las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg.

Bank of America récord en operaciones bursátiles y M&A

Bank of America Corp. también sacó cuentas alegres. Sus operadores bursátiles alcanzaron un récord durante el segundo trimestre, beneficiándose de la volatilidad del mercado, mientras que sus banqueros de inversión sacaron provecho de un resurgimiento de las fusiones y adquisiciones.

Los ingresos por operaciones con acciones aumentaron un 70% hasta alcanzar los US$ 3.600 millones en el segundo trimestre, superando las expectativas, mientras que las operaciones con renta fija crecieron casi un 9% hasta los US$ 3.500 millones, cifra que superó el consenso de los analistas, según informó la compañía en un comunicado el miércoles. Esto supone un primer semestre récord para la división de ventas y operaciones, un negocio que el banco ha intentado reforzar en los últimos años.

La fortaleza de los mercados financieros también ha impulsado la reactivación de las fusiones y adquisiciones. El banco de inversión de Bank of America registró ingresos de US$ 2.200 millones, superando la estimación promedio de US$ 1.910 millones, según las estimaciones de analistas recopiladas por Bloomberg. Los honorarios por asesoría en fusiones y adquisiciones aumentaron casi un 68%, hasta alcanzar los US$ 558 millones.

“A corto plazo, los proyectos en desarrollo siguen siendo sólidos y los préstamos comerciales han repuntado”, declaró el director ejecutivo Brian Moynihan en el comunicado.

En Wells Fargo destacó la gestión de patrimonio y banca de inversión

En tanto, Wells Fargo & Co. presentó ganancias en el segundo trimestre que superaron las estimaciones de Wall Street gracias a mayores comisiones por la gestión de patrimonios y la banca de inversión.

Los ingresos no financieros aumentaron un 13%, hasta alcanzar los US$ 10.300 millones, superando la estimación promedio de US$ 9.440 millones de los analistas consultados por Bloomberg. Estos resultados incluyen US$ 728 millones de mayores ganancias netas procedentes de inversiones de capital riesgo, según informó el banco con sede en San Francisco en un comunicado el martes.

Los ingresos netos por intereses, es decir, las ganancias del banco tras deducir los gastos de los activos que generan intereses, ascendieron a US$ 12.300 millones, en línea con las previsiones de los analistas. Wells Fargo mantuvo su previsión de ingresos netos por intereses para todo el año, de aproximadamente US$ 50.000 millones, que incluían unos US$ 2.000 millones procedentes del negocio de mercados financieros.

“Es evidente que nos beneficiamos de la sólida situación económica generalizada que observamos en Estados Unidos, pero las inversiones que estamos realizando y nuestra mejor disciplina operativa también han impulsado un fuerte dinamismo en nuestros indicadores clave de negocio en todos los segmentos operativos”, declaró el director ejecutivo, Charlie Scharf, en el comunicado.