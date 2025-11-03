Más de 33 mil solicitudes y 17.900 aprobaciones: el balance del subsidio a la tasa de interés hipotecaria a cinco meses de su entrada en vigencia

Al 24 de octubre, 17.926 solicitudes ya fueron aprobadas por la banca, mientras que 12.123 están siendo evaluadas y 3.740 han sido rechazadas.

En una nueva versión de "ABIF Informa" sobre el desempeño de la banca a septiembre de este año, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) informó que el subsidio que rebaja en 60 puntos base la tasa de interés de los créditos hipotecarios para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, continúa mostrando un creciente impacto en el mercado inmobiliario y un elevado interés en el público.

El documento reveló que al cierre del 24 de octubre, es decir, a cinco meses de la implementación de la ley, los bancos adheridos han recibido 33.798 solicitudes para el subsidio a la tasa de interés hipotecaria.

De esas, 17.926 ya han sido aprobadas y 7.898 ya han sido cursadas. Por su parte, 12.123 de las peticiones se mantienen en evaluación y 3.749 han sido rechazadas, lo que representó solo un 11,1% del total recibido.

La cartera hipotecaria registró una expansión de 1,3% en términos anuales, “cifra considerablemente por debajo del promedio de 8,4% registrado en los cinco años anteriores a la pandemia”, expusó el informe.

Agregó que el débil desempeño de la cartera hipotecaria reflejó presiones estructurales en el acceso a la vivienda propia.

Según la última Encuesta Financiera de Hogares (EFH) del Banco Central, la proporción de hogares dueños de su vivienda se redujo en 10 puntos porcentuales en los últimos tres años, fenómeno que estaría explicado por la divergencia entre la trayectoria de largo plazo de los ingresos de los hogares y los precios de la vivienda, que ha deteriorado considerablemente su asequibilidad.