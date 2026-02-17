Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Moody’s prevé “viento a favor” para la banca con Kast: créditos se expandirán 5% en 2026

Según la clasificadora de riesgo, el optimismo postelectoral ha llevado a la confianza del consumidor a su nivel más alto desde 2019, lo que permitiría nuevos recortes de tasas desde el 4,5% actual a 4%.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Martes 17 de febrero de 2026 a las 20:30 hrs.

Banca Créditos José Antonio Kast Kast bancos Sofía Pumpin Silva
<p>Moody’s prevé “viento a favor” para la banca con Kast: créditos se expandirán 5% en 2026</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Las ventas de cerezas chilenas a China decepcionan por el exceso de oferta y el rezago de la demanda
2
Empresas

Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
3
Economía y Política

Mercado levanta alerta por nuevo deterioro fiscal y refuerza necesidad de recorte de US$ 6.000 millones
4
Mercados

Bancos cerraron 27 sucursales en 2025 y disminuyeron en 738 personas el número de empleados
5
Empresas

Por unanimidad, Coeva de la RM aprueba el nuevo Instituto Nacional del Cáncer con inversión de US$ 184,3 millones
6
Regiones

MOP adjudica a Grupo Costanera ejecución de US$ 600 millones para doble vía a Chiloé
7
DF LAB

Los planes de Robomotic, la empresa que diseña y fabrica drones en Chile, para aumentar su portafolio
8
Economía y Política

“No podía ser peor”: la nota de Alejandro Weber al cierre fiscal del Gobierno de Boric
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete