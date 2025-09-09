Primus Capital sigue en franca recuperación y alcanza ganancias por más de $ 4.000 millones

El factoring reportó sus resultados al primer semestre ante la Comisión para el Mercado Financiero.

Una franca recuperación muestra el factoring Primus Capital, después del escándalo que lo sacudió a inicios de 2023, cuando una auditoría interna de la firma detectó irregularidades cometidas por su entonces gerente general, Francisco Coeymans y su exdirector comercial, Ignacio Amenábar.

Aunque el año pasado, el factoring cerró con pérdidas por $ 4.071 millones, este año comenzó con el pie derecho y al primer trimestre logró una utilidad de $ 1.764 millones. La consistencia del buen rendimiento de Primus se consolidó en los siguientes meses, ya que la firma reportó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que, al primer semestre alcanzó una ganancia de 4.309 millones.

Según el análisis razonado de Primus, el resultado operacional aumentó 14,23% en el periodo, producto de mayores ingresos, que además, explican la utilidad obtenida por la firma.

En detalle, los ingresos ordinarios de 2025 se expandieron 17,18%, comparando con lo registrado en 2024. Esto, producto de mayores ingresos de la línea de negocios de factoring, compensado con una disminución de los ingresos de leasing.

Asimismo, a junio de 2025, la distribución de la cartera de factoring aumentó a 64,30% en Chile, mientras que Perú disminuyó a 35,70%, respecto a diciembre 2024, principalmente, por un castigo efectuado por la subsidiaria en mayo de este año.